DO SMARTPHONE AO PÓDIO: CANDY CRUSH ALL STARS COROA O CAMPEÃO DE 2026 APÓS MESES DE COMPETIÇÃO

O Candy Crush All Stars coroou o Campeão de 2026. A Luana, do Brasil, saiu vencedora, entre milhões de jogadores(as) de todo o mundo que concorreram a uma tão desejada vaga na Final ao Vivo

Uma das maiores finais ao vivo do All Stars de sempre reuniu em Londres finalistas dos Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Espanha, entre outros, para competirem no palco por uma parte do prémio total de 1 milhão de dólares e por um anel de campeão personalizado da Icebox

Uma ronda de bónus totalmente nova trouxe ainda mais emoção à final ao vivo, com um jogador a ganhar 10 000 dólares adicionais no desafio mais rápido de sempre do torneio

LONDRES, 14 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O que começou no ecrã de um telemóvel terminou num palco ao vivo em Londres. O Candy Crush All Stars coroou o Campeão de 2026. A brasileira Luana, da Bahia, conquistou o título na Final ao Vivo, após competir contra milhões de jogadores(as) de todo o mundo e sair vitoriosa da maior final ao vivo de sempre do torneio, em Londres.

Luana from Brazil is Named Candy Crush’s 2026 All Stars Champion Custom Candy Crush All Stars 2026 championship ring created by Icebox All Stars 2026 Finalists Competing at their chance to win this year's tournament

Ela leva para casa uma parte do prémio de 1 milhão de dólares e um anel de campeão personalizado, inspirado no Candy Crush, da Icebox, uma peça de exibição multicolorida, com safiras, rubis, esmeraldas e safiras cor-de-rosa, esculpidas nas formas mais icónicas do jogo, desde as Bombas de Cor e aglomerados até aos Doces vermelhos que ganham vida numa joia. No centro, uma cúpula giratória de um Doce Embrulhado azul que é tão divertida como o próprio jogo, com o nome Candy Crush Saga gravado a ouro ao longo da faixa. A Luana nem esperou para assimilar o que estava a acontecer e já tinha o anel no dedo, uma peça única, criada especialmente para este momento e para a jogadora que o mereceu.

A Final ao Vivo marcou uma grande evolução para a competição, transformando o que começou por ser um jogo comum para dispositivos móveis num espetáculo ao vivo em grande escala. Finalistas dos Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Espanha e de outros países competiram no palco perante fãs, familiares e a imprensa. Pela primeira vez, a Final ao Vivo introduziu uma ronda de bónus — um desafio rápido e de alta intensidade que levou os(as) jogadores(as) ao limite de uma forma nunca antes vista na competição —, com o vencedor dessa ronda de bónus a arrecadar 10 000 dólares adicionais.

A Final ao Vivo reuniu um grupo extraordinário de concorrentes, refletindo a dimensão e a diversidade da comunidade Candy Crush. Jogadores(as) de todo o mundo viajaram para competir em Londres, incluindo Ingrid e German, um casal da Bay Area, na Califórnia, que se qualificou de forma independente para a fase final do torneio. Afinal de contas, dois dos melhores jogadores de Candy Crush do mundo partilhavam o mesmo teto.

Após semanas de competição que envolveu 25 países e milhões de outros(as) jogadores(as) de Candy Crush para garantir um lugar na Final ao Vivo, Luana, uma estudante de artes da Bahia, Brasil, acabou por conquistar o título de campeã na Final ao Vivo, tornando-se Campeã do Candy Crush All Stars 2026.

"Comecei a jogar Candy Crush há algum tempo, era simplesmente algo que adorava fazer, um jogo que tornava sempre os pequenos momentos divertidos. Nunca imaginei que um dia isso me levaria a um palco ao vivo em Londres para competir contra os(as) melhores jogadores(as) do mundo. Voltar para casa como Campeã do Candy Crush All Stars 2026 é algo que me acompanhará para sempre. Estou incrivelmente orgulhosa", disse Luana, Campeã do Candy Crush All Stars 2026.

"Na King, sempre acreditámos que os jogos simples podem proporcionar momentos de verdadeira destreza, conexão e alegria em grande escala. O All Stars dá vida a isso de uma forma que só o Candy Crush consegue. Ver os(as) finalistas a levarem a sua paixão e talento para um palco ao vivo em Londres para competir a um nível tão elevado é uma forte lembrança do que torna a nossa comunidade tão especial. "Este torneio foi criado para os(as) nossos(as) jogadores(as), e eles(as) continuam a surpreender-nos e a inspirar-nos", disse Todd Green, presidente da King.

Com milhões de jogadores(as) de todo o mundo a competir por um lugar na Final ao Vivo do All Stars, e com a Final ao Vivo a regressar a Londres na sua edição mais ambiciosa de sempre, o Candy Crush continua a demonstrar o fascínio duradouro do jogo em conjunto a nível global. Mais de uma década após o lançamento, o jogo continua a ser uma das experiências de entretenimento para dispositivos móveis mais apreciadas do mundo, proporcionando alegria a milhões de jogadores(as) todos os dias.

O Candy Crush Saga® pode ser descarregado gratuitamente para iOS e Android. Para mais informações, visite candycrushsaga.com.

*O Torneio Candy Crush All Stars realizou-se em Londres em 2021, num ambiente mais intimista.

Sobre o Candy Crush Saga

O Candy Crush Saga® é um dos jogos para dispositivos móveis mais populares do mundo. Milhões de jogadores(as) em todo o mundo combinam doces coloridos em grupos de três ou mais para ganhar pontos, superar obstáculos e avançar por mais de 20 000 níveis. Em novembro de 2022, o Candy Crush Saga comemorou o seu 10.º aniversário. O Candy Crush Saga está disponível para descarregar gratuitamente na App Store da Apple, no Google Play, na Amazon App Store, na Windows App Store e no Facebook.

Sobre a King

Com a missão de Tornar o Mundo Mais Divertido, a King é uma empresa líder no setor do entretenimento interativo para dispositivos móveis, com mais de 20 anos de história a criar alguns dos jogos mais icónicos da indústria dos jogos para dispositivos móveis, incluindo a mundialmente famosa franquia Candy Crush, bem como outros títulos para dispositivos móveis, como o Farm Heroes Saga. Os jogos da King são jogados por mais de 200 milhões de utilizadores ativos mensalmente. A King, que faz parte da Microsoft (NASDAQ: MSFT), tem Kingsters em Estocolmo, Malmö, Londres, Barcelona, Berlim, Dublin, São Francisco, Nova Iorque, Los Angeles e Malta. Para mais informações, visite King.com ou siga-nos no LinkedIn e no Instagram (@lifeatking).