Da obrigação ao ritual: como o cuidado com a casa ganhou um novo significado

Estudo revela que o cuidado com o lar deixou de ser apenas funcional e passou a ocupar um papel importante na rotina e na organização do dia a dia

SÃO PAULO, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Para muitos brasileiros, limpar a casa se transformou em um ritual que vai além da organização e impacta diretamente no bem-estar e na forma como cada pessoa se sente em seu próprio lar. Esse movimento foi identificado em uma pesquisa qualitativa conduzida por Glade, marca do grupo SC Johnson e líder de aromatizadores de ar no Brasil, que investigou os hábitos e significados por trás do cuidado com a casa entre consumidores de 25 a 45 anos, residentes em São Paulo.

Chamar esse hábito de "ritual" não é por acaso. Para muitos, limpar a casa é uma forma de trazer sensação de tranquilidade, bem-estar e cuidado com o lar e com a família, como afirmou uma das participantes: "Quando cheira bem, parece que a casa está sempre sendo mantida limpa e bem cuidada".

Além disso, a casa passa a ser vista como um espaço multifuncional — especialmente por pessoas que passam mais tempo dentro do lar. Isso faz com que o cuidado com o ambiente ganhe uma nova importância, já que impacta diretamente a forma como as pessoas trabalham, descansam e convivem. Para algumas das pessoas entrevistadas, a casa é um espaço de refúgio e equilíbrio: "Limpar meu quarto com produtos perfumados me ajuda a me sentir mais relaxado(a) e focado(a) enquanto trabalho de casa"; para outras, é vista como uma extensão da própria identidade: "A fragrância é o toque final. É como finalizar o meu espaço, com um toque único e especial.".

Nesse contexto, o aroma deixa de ser um detalhe e passa a ocupar um papel central no ritual de limpeza. Além de prolongar a sensação de ambiente limpo, o perfume ajuda a construir a atmosfera dos espaços, traduzindo emoções, memórias e até traços de personalidade de quem vive ali - tornando-se, muitas vezes, a assinatura final da casa.

É a partir dessa leitura de comportamento que Glade apresenta o lançamento de Glade Gotas Perfumadas, novidade que amplia o portfólio da marca ao entrar no segmento de fragrâncias concentradas. Desenvolvido para complementar os momentos de limpeza, o produto traz fragrâncias intensas com óleos essenciais e alto rendimento, permitindo personalizar o aroma de cada ambiente de forma versátil: diluído em água, aplicado puro em panos úmidos ou em borrifadores, sempre como o toque final após a faxina.

O lançamento ganha vida com a campanha "Meu Segredinho", que celebra o ritual brasileiro de perfumar a casa com identidade e cuidado. A trilha sonora é o clássico "Lança Perfume", de Rita Lee, reforçando a conexão entre perfume, memória e personalidade. A campanha convida os consumidores a revelarem seus "segredinhos" para deixar a casa mais perfumada e especial, ativando influenciadores, conteúdos nativos no TikTok, ações nas redes sociais, presença robusta em OOH — incluindo pontos icônicos da cidade de São Paulo — além de um enxoval completo para o e-commerce.

Disponível nas fragrâncias Lavanda, Eucalipto, Citronela, Toque de Maciez e Lembranças de Infância, Glade Gotas Perfumadas chega ao mercado com preços a partir de R$ 13,99.

Conheça mais sobre os produtos Glade Gotas Perfumadas: https://www.amazon.com.br/stores/page/A6BCD091-C02B-4DE4-85D7-538619BD884A

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FONTE Glade