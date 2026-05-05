Descubra 5 curiosidades sobre o hábito da faxina

Em pesquisa realizada pela marca Glade, constatou-se que organização, cheiro e rotina têm impacto direto na forma como as pessoas se sentem no próprio lar

SÃO PAULO, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A forma como os brasileiros enxergam o cuidado com a casa tem se transformado ao longo dos últimos anos. Limpar a casa deixou de ser uma tarefa doméstica e passou a ser quase como um ritual emocional, ligado diretamente ao bem-estar e à forma como as pessoas querem se sentir, e até mesmo, como desejam ser percebidas. É o que mostra uma pesquisa qualitativa realizada pela marca Glade, de S.C. Johnson, realizada com consumidores de 25 a 45 anos, em São Paulo, que revela uma mudança na forma como as pessoas se relacionam com a própria casa.

Entre os achados da pesquisa, foram encontrados 5 insights que ajudam a entender essa nova relação com o lar. Confira:

1. Limpeza virou um ritual — e não só uma obrigação

Limpar a casa deixou de ser apenas uma obrigação do dia a dia e passou a ocupar um espaço simbólico na rotina. Para diversas pessoas, muitas vezes ela acontece em um dia específico da semana, como aos finais de semana, e representam uma pausa na rotina e uma oportunidade de reorganizar não só o espaço, mas também a mente. A prática está associada a sensações de controle, produtividade e até prazer, reforçando a ideia de que cuidar da casa também é uma forma de autocuidado.

2. O estado da casa influencia diretamente o estado emocional

Se antes a bagunça era apenas um incômodo, hoje ela pode gerar desconforto emocional mais profundo. Um ambiente bagunçado pode gerar incômodo e até impactar a produtividade. Uma das participantes da pesquisa revelou que: "A casa é o espelho da alma. Em uma casa organizada, a mente fica mais organizada; quando a casa está bagunçada, a sensação é de estresse".

3. Perfumar a casa é o toque final, por mais de uma razão

A limpeza garante a higiene, mas é o perfume que ocupa uma etapa quase simbólica: aparecendo como a etapa final da "faxina", responsável por fazer com que a sensação de limpeza dure mais tempo e crie uma atmosfera mais acolhedora. Mais do que um detalhe, perfumar a casa passou a ser parte essencial da rotina, quase como um gesto de finalização. "É como tomar banho e depois passar perfume para dar o toque final" relatou uma das participantes.

4. Cada ambiente pede um tipo de fragrância

Os brasileiros estão cada vez mais atentos ao sentimento que a sua casa transparece. Para isso, a escolha dos aromas varia de acordo com a função de cada espaço: salas e quartos costumam receber fragrâncias mais aconchegantes, que reforçam o acolhimento; já cozinhas e banheiros pedem notas mais frescas, associadas à limpeza. Em áreas externas ou com presença de pets, a preferência recai sobre fragrâncias mais intensas, capazes de neutralizar odores. A escolha das fragrâncias também acompanha as mudanças de clima, variando conforme as estações do ano "No verão, gosto de cheiros mais frescos. No inverno, prefiro aromas mais doces e aconchegantes", diz uma das entrevistadas.

5. O aroma como extensão da identidade

Mais do que agradar visitas, o cheiro da casa passou a ser uma forma de expressão pessoal. Os consumidores relataram testar combinações, ajustar intensidades e criar uma espécie de "assinatura" do lar. Dessa forma, o cheiro deixa de ser apenas um elemento complementar e passa a comunicar estilo, personalidade e até aspirações — revelando como as pessoas querem se sentir dentro de casa e como desejam ser percebidas por quem entra nela.

É nessa lógica que Glade Gotas Perfumadas chega às prateleiras, fisicas e digitais, como a escolha certa que une intensidade e versatilidade, permitindo personalizar o aroma de cada ambiente com apenas algumas gotas. Com preços a partir de R$ 13,99, o produto está disponível nas fragrâncias Lavanda, Eucalipto, Citronela, Toque de Maciez e Lembranças de Infância. A campanha de lançamento, "Meu Segredinho", convida os consumidores a revelar os pequenos rituais e segredos que tornam a casa mais perfumada, com um toque final especial e cheio de identidade.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972065/GLADE.jpg

FONTE Glade