Glade apresenta campanha 'Meu Segredinho' para o lançamento do produto Glade Gotas Perfumadas

Acompanhada pelo clássico "Lança Perfume", de Rita Lee, novidade destaca o ritual brasileiro de perfumar a casa com identidade e cuidado

SÃO PAULO, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Glade, uma marca do grupo SC Johnson, líder de aromatizadores de ar no Brasil, anuncia o mais novo produto do seu portfólio Glade Gotas Perfumadas. Pensado para complementar os momentos de limpeza com fragrâncias concentradas, o lançamento aposta em uma fórmula com óleos essenciais e alto rendimento que permite personalizar o aroma de cada ambiente. A estreia acontece com a campanha "Meu Segredinho", que tem como música-tema a canção "Lança Perfume", de Rita Lee e Roberto de Carvalho, reforçando a conexão entre perfume e personalidade.

Conhecida por sua linha de aromatizadores em spray, aerossóis e dispositivos para ambientes, Glade amplia seu portfólio ao entrar no segmento de fragrâncias concentradas, atendendo à demanda do consumidor por maior personalização dos aromas no ritual de limpeza, como apontado pela pesquisa da marca. Isso porque o lançamento teve como base um estudo que ouviu consumidores brasileiros, entre 25 e 45 anos, residentes em São Paulo, para entender seus hábitos, motivações e rituais de limpeza. Conduzido em duas etapas: diários individuais ao longo de quatro dias e grupos online de discussão, a pesquisa revelou que, no Brasil, limpar vai muito além da tradicional "faxina" realizada semanalmente: trata-se de ato de cuidado e expressão pessoal que impacta diretamente o emocional das pessoas. Nesse contexto, o cheiro ocupa um papel central no ritual de bem-estar.

Entre os principais achados da pesquisa está o hábito de personalizar o aroma de cada espaço de acordo com a sua função. A sala, vista como ambiente de convivência e recepção de visitas costuma receber fragrâncias que transmitem acolhimento. Já banheiro e cozinha pedem perfumes que reforçam a sensação de limpeza e frescor, enquanto espaços que possuem pets, tendem a priorizar fragrâncias mais intensas para neutralizar odores. "Por exemplo, eu prefiro uma fragrância mais romântica para o meu quarto e sala e um aroma mais fresco para o quintal ou banheiro. No verão, eu também prefiro cheiros mais frescos. No inverno, um aroma mais doce e elegante", afirmou um dos consumidores ouvidos pela pesquisa.

"A casa é o espelho da alma. Em uma casa organizada, a mente fica mais organizada; quando a casa está bagunçada, a sensação é de estresse", afirmou uma das participantes do estudo. Outro ponto curioso que a pesquisa expôs é que, para o brasileiro, a faxina de casa é coisa séria, algo que representa a própria pessoa. Como exemplo, está a afirmação de outro consumidor: "eu gosto da sensação da casa estar com um aroma chique, porque é isso que eu sou". O aroma, nesse cenário, é percebido como a assinatura final.

É nesse contexto que surge o Glade Gotas Perfumadas, desenvolvido para oferecer intensidade e versatilidade na medida certa. O formato do produto permite criar combinações personalizadas — diluído em água, aplicado puro em panos úmidos ou borrifadores, sempre como o toque final após a limpeza — permitindo múltiplas formas de perfumar os ambientes.

Com preços a partir de R$13,99, o produto está disponível nas fragrâncias Lavanda, Eucalipto, Citronela, Toque de Maciez e Lembranças de Infância. A campanha "Meu Segredinho" visa descobrir e compartilhar os diversos segredinhos que todo mundo tem pra deixar a sua casa mais perfumada e com um toque final especial.

A campanha será ativada por meio de parcerias com influenciadores, desafios e conteúdos nativos no TikTok, ativações nas redes sociais, além de presença robusta em OOH - incluindo pontos icônicos da cidade de São Paulo - e um enxoval completo para o ecommerce.

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FONTE Glade