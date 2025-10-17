DAHON lança novo capítulo: inauguração da fábrica DAGOLD abre caminho para o crescimento

TIANJIN, China, 17 de outubro de 2025 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em resposta ao forte crescimento dos mercados de bicicletas elétricas em todo o mundo, DAHON Tech (Código de ações: 02543.HK) está se posicionando estrategicamente e formando uma aliança sólida com o Golden Wheel Group para estabelecer uma nova empresa, DAGOLD Technology. Uma cerimônia de inauguração foi realizada em 16 de outubro em sua fábrica em Tianjin, China.
A nova base de produção proporcionará à DAHON vantagens regionais de custo para expandir a capacidade de produção de modelos de entrada, permitindo que as equipes de negócios ofereçam uma variedade mais ampla de produtos para impulsionar o crescimento em mercados emergentes e atender às necessidades dos consumidores em diferentes níveis.
Na cerimônia, Dr. David T. Hon, fundador e CEO da DAHON, fez um discurso inspirador.
"O dia de hoje é um marco importante no sólido avanço da DAHON na expansão de nossa capacidade. Por meio de nossa parceria com a Golden Wheel, aproveitaremos a força manufatureira de Tianjin para impulsionar a aplicação da tecnologia DAHON-V, oferecendo soluções de mobilidade mais leves, rápidas e inteligentes, com maior valor e acessibilidade, ao mesmo tempo em que contribuímos para o setor global de mobilidade sustentável."
Inovação de produto e expansão de mercado
Equipado com instalações de classe mundial e uma equipe de P&D altamente experiente, composta por profissionais de fabricantes líderes de bicicletas e e-bikes, a Fábrica DAGOLD foi projetada para garantir inovação e qualidade premium.
Suas principais operações incluem o atendimento de pedidos tanto da DAHON quanto da Golden Wheel, com foco em cinco grandes séries – motocicletas elétricas, triciclos elétricos de passageiros, bicicletas dobráveis elétricas, e-bikes e scooters elétricos.
Compartilhamento de tecnologia e crescimento inteligente
Nos últimos dois anos, a DAHON acelerou o crescimento de toda sua linha de bicicletas por meio da implementação da tecnologia "DAHON-V". Por meio de sua estratégia "Sharing 360", a DAHON já licenciou sua marca para 16 empresas e forneceu componentes patenteados a 18 pares do setor, alcançando compartilhamento de recursos e benefícios mútuos.
A estreia da DAHON na Bolsa de Valores de Hong Kong demonstrou seu compromisso em estabelecer padrões mais altos de qualidade e confiabilidade, atraindo ainda mais parceiros estratégicos. A Fábrica DAGOLD demonstra o compromisso da DAHON em expandir a capacidade de produção, diversificar seus produtos e fortalecer sua presença global.
Um futuro promissor
De olho no futuro, a DAHON manterá seus princípios fundamentais de inovação, colaboração e sucesso compartilhado, criando um futuro de mobilidade mais sustentável, inteligente e próspero junto a parceiros globais.
