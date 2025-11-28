Expansão Global da DAHON: um convite para colaborar em novas oportunidades
TIANJIN, China, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A DAHON, maior fabricante mundial de bicicletas dobráveis, teve uma estreia em alta em sua abertura de capital em Hong Kong com o IPO de sua subsidiária, DAHON Tech (Código de Ações: 02543.HK), no Main Board da Bolsa de Valores de Hong Kong.
Com uma taxa de sobrescrição de 7.558 vezes, a mídia reconheceu este IPO como a listagem mais sobrescrita da história de Hong Kong.
Essa listagem bem-sucedida fortaleceu a DAHON com uma base de capital mais sólida para avançar em sua missão de inovações em mobilidade ecológica. Sua primeira grande iniciativa consistiu em uma aliança estratégica com o Golden Wheel Group para estabelecer a nova empresa Dagold Technology em Tianjin, China.
A nova fábrica oferecerá vantagens regionais de custo para a produção de linhas de produtos de entrada, permitindo que a DAHON amplie seu alcance de mercado e atenda às diversas necessidades dos consumidores.
Para maximizar o valor para as partes interessadas, a DAHON anunciou sua trajetória de crescimento em três direções centrais:
- Formando uma Equipe Global de Elite
Engajar as principais consultorias internacionais para aprimorar sua presença global de marca, estratégias de marketing digital e planejamento abrangente, a fim de exercer uma influência de mercado mais forte.
- Atualização Tecnológica e Cultivo de P&D
Consolidar iniciativas de desenvolvimento de talentos com parcerias fortalecidas com universidades, visando formar profissionais de alto nível na fabricação de bicicletas.
- Expansão do Ecossistema Tecnológico DELTECH
A tecnologia proprietária DELTECH da DAHON aumenta significativamente a rigidez dos quadros de bicicleta, oferecendo uma vantagem competitiva em velocidade e desempenho. A tecnologia patenteada servirá como base para elevar todas as linhas de produtos ao próximo nível.
- Oportunidades de Colaboração na Indústria
Buscando ativamente parcerias com empresas renomadas em todo o mundo em várias áreas fundamentais:
- Instituições de P&D para cooperação técnica.
- Distribuidores e Agentes para direitos exclusivos de produtos e oportunidades de co-branding.
- Fornecedores de Alta Qualidade para fortalecer sua cadeia de suprimentos e elevar os padrões de serviço.
- Recrutamento de Profissionais Talentosos
Com três doutores já na equipe de P&D da DAHON, a empresa busca atrair talentos excepcionais em pesquisa e gestão em nível global, comprometidos com seu desenvolvimento mundial.
Por que escolher a DAHON?
- Liderando o Mercado: classificada em primeiro lugar nas vendas globais de bicicletas dobráveis em 2024 e detém o maior número de patentes de bicicletas dobráveis na China.
- Resiliência Comprovada: o desempenho sólido mesmo em mercados desafiadores evidencia sua robustez.
- Endosso de Capital: a listagem bem-sucedida em Hong Kong contou com um sólido grupo de investidores âncora e fluxo de caixa substancial.
