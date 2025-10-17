DAHON、新たな章を開幕DAGOLD工場のグランドオープンが成長への道を切り開く

式典で、 DAHON の創設者兼CEOであるDavid T. Hon博士が、感動的なスピーチを行いました。

「本日は、 DAHON が生産能力拡大に向けて着実に前進する上で、重要な節目となる日です。 Golden Wheel とのパートナーシップを通じて、天津の製造力を活かし、DAHON-Vテクノロジーの活用を促進します。これにより、より軽量で速く、スマートなモビリティソリューションを高い価値と手頃な価格で提供するとともに、世界のグリーンモビリティ産業にも貢献していきます。」

製品革新と市場拡大

世界クラスの設備と、自転車・電動自転車メーカー出身の経験豊富なR&Dチームを備えた DAGOLD 工場 は、革新性と高品質を確保するために設計されています。

主な業務は、DAHONとGolden Wheelの両社の受注対応であり、電動オートバイ、電動三輪車、電動折りたたみ自転車、電動自転車、電動スクーターの5つの主要シリーズに注力しています。

技術共有とスマートな成長

過去2年間、DAHONは「DAHON-V」テクノロジーの導入により、自社の自転車全ラインの成長を加速させてきました。 Sharing 360 戦略を通じて、DAHONはすでに16社にブランドをライセンス提供し、18社の業界パートナーに特許部品を供給することで、資源の共有と相互利益を実現しています。

DAHONの香港証券取引所でのデビューは、品質と信頼性のより高い基準を確立するという同社のコミットメントを示し、さらに多くの新たな戦略的パートナーを引き付けました。DAGOLD工場は、DAHONが生産能力を拡大し、製品の多様化を図り、グローバルでの存在感を高めることへの取り組みを示しています。

明るい未来に向けて

今後、 DAHON は革新、協力、共通の成功というコア原則を守りつつ、グローバルパートナーと共に、よりグリーンでスマート、そして豊かなモビリティの未来を創造していきます。

SOURCE DAHON