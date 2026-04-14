Dakila apresenta skyros e impacta o mundo com o maior carro voador agrícola autônomo já criado

Estreia na Expogrande 2026 consagra inovação brasileira e posiciona tecnologia como resposta global para o agro e a mobilidade aérea

CAMPO GRANDE, Brasil, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Dakila Pesquisas marcou presença na 86ª edição da Expogrande 2026 com um anúncio capaz de atrair olhares de diferentes países e reforçar sua atuação internacional em pesquisa e desenvolvimento. Durante o evento, a instituição realizou a primeira apresentação pública do Skyros, o maior carro voador agrícola autônomo do mundo, desenvolvido para transformar a lógica das operações no campo e abrir novos caminhos para a mobilidade aérea.

Urandir Fernandes, presidente Dakila: " O maior carro voador agrícola autônomo do mundo"

Desenvolvido em parceria com a Vertical Connect, o Skyros representa um avanço direto no setor agrícola. Com aproximadamente cinco metros de envergadura, peso de 700 quilos, propulsão elétrica e capacidade para transportar até 400 litros de insumos, o equipamento amplia a escala produtiva com alta eficiência e redução de custos operacionais.

Sob a supervisão de Urandir Fernandes de Oliveira, presidente de Dakila, o projeto foi estruturado para responder a demandas reais e projetar soluções de longo alcance. "A apresentação do Skyros na Expogrande foi um momento decisivo. Ele foi, sem dúvida, a cereja do bolo do evento. Estamos falando de uma tecnologia que nasce para contribuir com a humanidade, com eficiência, sustentabilidade e inteligência aplicada", afirma.

O impacto foi imediato. O equipamento gerou cerca de 80 pedidos de compra durante a feira, evidenciando o interesse do mercado por uma solução que combina produtividade, economia e inovação tecnológica.

Na comparação com modelos tradicionais, o desempenho do Skyros estabelece um novo patamar. Aeronaves agrícolas convencionais cobrem cerca de 350 hectares por dia e apresentam custo operacional de até US$ 600 por hora de voo. O Skyros alcança 450 hectares diários, com custo entre US$ 30 e US$ 34 por hora, mantendo alto rendimento com menor impacto ambiental. O equipamento possui registro na ANAC.

Para Carlos Mello, sócio da Vertical Connect, que também lançou durante a feira o livro Aviação Elétrica – Os desafios do mercado eVTOL no Brasil e no mundo, o lançamento do Skyros reforça o papel estratégico do agronegócio brasileiro no cenário global.

Mello destaca que os próximos passos incluem a intensificação dos testes de voo e o avanço no processo de certificação. Urandir reforça a expansão de uso do equipamento: "O objetivo é viabilizar o uso do veículo como um novo modal de transporte, resgates e combate a incêndios".

Dakila já trabalha na expansão do Skyros para o transporte de passageiros, com foco em regiões de difícil acesso, como a Amazônia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956354/Skyros.jpg

FONTE Dakila Pesquisas