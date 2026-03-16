Exercício Militar Internacional Cooperación 11 Projeta Mato Grosso Do Sul para o continente e consolida Zigurats, sede de Dakila, como base estratégica

Aeronave da Força Aérea Brasileira realiza pouso técnico em Zigurats durante preparativos do treinamento multinacional de ajuda humanitária que reúne forças aéreas de diversos países das Américas

CAMPO GRANDE, Mato Grosso do Sul, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Dakila consolida sua posição estratégica ao integrar as preparações do 11º Exercício Cooperación, um dos maiores treinamentos militares multinacionais voltados à ajuda humanitária nas Américas. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) realizou um pouso técnico em Zigurats, no Mato Grosso do Sul, sede de Dakila, para reconhecer a infraestrutura que apoiará as atividades do treinamento promovido pelo Sistema de Cooperação entre as Forças Aéreas Americanas (SICOFAA).

Assista o vídeo completo dessa ação na conta oficial de Dakila Pesquisas neste link do Instagram.

O exercício reúne delegações de diversos países do continente e tem como foco a resposta coordenada a situações de emergência, como desastres naturais, operações de resgate e combate a incêndios. A visita técnica permitiu que militares avaliassem as condições operacionais do local que dará suporte às atividades do treinamento até o dia 27 de março.

Zigurats abriga o primeiro vertiporto da região, preparado para receber helicópteros e aeronaves de nova geração, incluindo veículos elétricos de decolagem e pouso vertical, conhecidos como eVTOLs, popularmente chamados de carros voadores. A infraestrutura instalada em Dakila impressionou os militares pela robustez.

Nos dias 22 e 23 de março, uma nova missão deve retornar ao local com 16 militares representantes de 16 países, que realizarão atividades de reconhecimento, visitas técnicas e exercícios táticos de cooperação, incluindo simulações de resgate e combate a incêndios. Para Urandir Fernandes de Oliveira, presidente de Dakila, a aproximação com as Forças Armadas representa um momento significativo.

"Dakila foi procurada pelo Exército, o que demonstra o reconhecimento da seriedade do trabalho que desenvolvemos. Essa aproximação mostra a relevância da nossa estrutura", afirmou.

Com a realização do Exercício Cooperación XI, Mato Grosso do Sul se transforma em um dos principais pontos de mobilização internacional para operações de ajuda humanitária nas Américas. O treinamento reúne forças aéreas de diversos países em um esforço conjunto voltado à proteção de vidas e à resposta a grandes emergências. Nesse cenário, Dakila passa a integrar a estrutura de apoio dessa operação multinacional, reafirmando sua vocação histórica de colaborar com iniciativas que mobilizam conhecimento, organização e solidariedade em favor da sociedade e das nações.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935077/For_a_A_rea_Brasileira.jpg

FONTE Dakila Pesquisas