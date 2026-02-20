Dakila Pesquisas se torna a maior empresa de comunicação na ufologia brasileira

A associação que desafia paradigmas científicos passa a conduzir a revista mais longeva da ufologia brasileira rumo a uma nova era de investigação, alcance e coragem intelectual

CAMPO GRANDE, Mato Grosso do Sul, 20 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Dakila Pesquisas inaugura uma nova era editorial ao adquirir a Revista UFO, uma das publicações mais longevas e influentes do mundo dedicadas ao estudo do fenômeno UFO. A partir de agora, a revista passa a integrar uma estrutura ampliada, com fortalecimento institucional, expansão internacional e incorporação de novas frentes de investigação, como pesquisas quânticas, ufo-arqueologia indígena, saberes ancestrais, relatos populares de avistamentos e produções jornalísticas e documentais multiplataforma, ampliando sua presença em diferentes formatos, plataformas e públicos estratégicos no Brasil e no exterior.

Fundada no Brasil, a Revista UFO consolidou-se ao longo de quarenta anos como um dos principais pilares da ufologia nacional e internacional, sustentando um trabalho contínuo de catalogação de casos, análise criteriosa de relatos e registro histórico sistemático de avistamentos. Esse legado passa a dialogar com a trajetória de Dakila Pesquisas, associação que desenvolve expedições científicas, levantamentos de campo e estudos interdisciplinares que questionam modelos científicos estabelecidos. Reconhecida por sua autonomia intelectual, coragem investigativa e atuação global consistente, Dakila amplia agora o alcance editorial da publicação e fortalece sua projeção institucional e científica.

A aquisição representa a convergência de duas trajetórias que compartilham valores essenciais e compromisso com a investigação séria do fenômeno. A iniciativa parte de Urandir Fernandes de Oliveira, fundador e presidente da Dakila, que identifica na revista um instrumento estratégico para expandir pesquisas que dialogam com ciência, consciência e novas interpretações do universo.

Nesta nova fase, a Revista UFO contará com representação editorial fortalecida, preservando integralmente sua linha editorial e respeitando leitores, pesquisadores e colaboradores que construíram sua credibilidade ao longo das décadas. O processo estabelece uma potencialização estrutural e investigativa, com novos recursos técnicos, maior capilaridade internacional e difusão ampliada dos casos, estudos e documentos históricos já publicados.

Urandir destaca o legado do fundador Ademar José Gevaerd e de todos os pesquisadores que contribuíram para a consolidação da revista, ressaltando que a união das duas visões fortalece a ufologia em escala global e amplia seu reconhecimento internacional.

Daniel Gevaerd, filho do fundador, seguirá colaborando ativamente com o periódico. Ele ressalta a sinergia com o Ecossistema Dakila e defende a união de ideias e conceitos para tornar a ufologia ainda maior.

A união entre a Revista UFO e Dakila Pesquisas estabelece um novo marco para a ciência independente e projeta um futuro de expansão, diálogo qualificado, produção editorial robusta e investigação aprofundada no cenário ufológico mundial contemporâneo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903383/Foto_CORTE_Divulga__o.jpg

FONTE Dakila Pesquisas