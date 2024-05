Dança-teatro Wing Chun cativa na principal feira cultural da China e estreia na Europa

SHENZHEN, China, 24 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Esta é uma reportagem da Xinhua Silk Road:

Pôster da dança-teatro Wing Chun. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A dança-teatro Wing Chun roubou a cena na 20a Feira Internacional das Indústrias Culturais da China (Shenzhen), realizada em Shenzhen, China, afirmando sua proeminência no cenário cultural e criativo. A apresentação chamou a atenção de numerosas delegações internacionais, incluindo representantes do Sindicato dos Artistas da Rússia, da Câmara de Comércio de Edimburgo e da Associação Empresarial China-Espanha, criando uma plataforma nova e envolvente para intercâmbios culturais e compreensão mútua entre chineses e comunidades internacionais.

"Considero a Wing Chun uma forma de arte verdadeiramente distinta e notável. A sua essência ressoa profundamente em mim, proveniente do rico cenário cultural e filosófico chinês. O meu profundo apreço por esta forma de arte aumenta a minha compreensão dos pensamentos profundos que ela transmite", afirmou um membro do público de Singapura, depois de ter testemunhado a performance. Ele acrescentou: "A Wing Chun integra perfeitamente dança, artes marciais e elementos culturais, oferecendo uma visão única da cultura tradicional e das proezas artísticas contemporâneas da China".

Em um retrato requintado da síntese cultural, Wing Chun entrelaça magistralmente as tradições orientais com a vibração da arte moderna, criando uma narrativa convincente que une as artes marciais e a dança contemporânea. Desde sua estreia em dezembro de 2022, a Wing Chun já se apresentou mais de 150 vezes, cativando mais de 30.000 espectadores em vários locais asiáticos com seu distinto fascínio oriental.

No segundo semestre deste ano, a Wing Chun fará sua estreia nos palcos europeus, embarcando em uma turnê com datas no Reino Unido, na França e na Rússia. Isso marca uma expansão significativa da produção, com o objetivo de familiarizar o público ocidental com as práticas culturais e artes marciais tradicionais chinesas, destacando o encanto inimitável da cultura chinesa.

A feira deste ano conta com uma expansão da área de exposição para 160.000 metros quadrados, distribuídos por oito salões no recinto principal, incluindo os Salões A e B das Indústrias Culturais, o Salão de Arte e Artesanato - Patrimônio Cultural Imaterial e o Salão de Comércio Cultural Internacional. O evento atraiu a atenção global com expositores de 60 países e regiões e visitantes de 108. Serve como uma prova da ampla atratividade e importância do evento na promoção de conexões culturais internacionais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2421428/A_poster_dance_drama_Wing_Chun.jpg

FONTE Xinhua Silk Road