中國舞劇《詠春》亮相文博會引熱議 即將橫跨大洋亮相歐洲舞台

5月23日，在中國深圳舉辦的第二十屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會上，舞劇《詠春》作為重磅文創產品，備受矚目，吸引了多個代表團如俄羅斯美術家協會、英國愛丁堡商會、西班牙貿易協會等駐足觀賞並參與交流，推動了中外文化的交流互鑒。

該劇以詠春拳為主題，交織了東方文化和現代藝術，融合了武術、舞蹈，通過表演呈現了傳統文化對現代生活的啟示作用。自2022年12月首演以來，《詠春》已在多個亞洲國家演出超150場，共吸引了超三萬名觀眾觀賞獨具東方魅力的表演。

舞劇《詠春》的特點就是將傳統的武術與現代的舞蹈元素相融合，展現出了一種兼具現代感和傳統感的形式。深圳歌劇舞劇院首席舞者、《詠春》主演常宏基表示，舞蹈者需要像一張白紙一樣去學習武術的套路，真正把武術和舞蹈融於自己的身體，表現出武術特有的氣韻和力量感。

《詠春》下半年將登陸歐洲舞台，開啟俄羅斯、英國、西班牙等國巡演之旅，這是該舞劇首次前往歐洲進行演出。通過歐洲巡演，舞劇《詠春》將向西方觀眾介紹中國傳統文化和武術，展現出中國文化的獨特魅力。

本屆文博會總展位面積達16萬平方米，主會場設立文化產業綜合館、文化產業創新館、非遺工藝美術館、國際文化貿易館等8個場館，共有300余件中國文創重磅亮相，吸引來自60個國家和地區海外展商參展，108個國家和地區專業觀眾參會。今年是深圳文博會的第20個年頭，展會規模、觀眾數量、國際化程度、交易成果達到歷年之最，已經成為引領中國文化產業發展的重要引擎，被譽為「中國文化產業第一展」。

SOURCE Xinhua Silk Road