Xinhua Silk Road: Yichang, na China Central, realiza o Festival de Cultura de Barcos-Dragão de 2024, cidade natal de Qu Yuan

PEQUIM, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Festival de Cultura de Barcos-Dragão da cidade natal de Qu Yuan de 2024 teve início em 7 de junho no condado de Zigui, na cidade de Yichang, na província de Hubei, no centro da China.

Na cerimônia de abertura do evento, foi demonstrada pela primeira vez, em forma de arte, a cerimônia de sacrifício dos tempos antigos. Foi encenado um grande espetáculo original chamado "China in the Songs of Chu" (China nas Canções de Chu), representando os cenários das canções com paisagens locais e tecnologia de realidade virtual.

A foto mostra a cerimônia de abertura do Festival de Cultura de Barcos-Dragão da cidade natal de Qu Yuan, em 2024, realizada na cidade de Yichang, província de Hubei, no centro da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

O festival cultural desta edição apresenta três grandes eventos, incluindo a cerimônia de abertura, um programa especial da CCTV e o segundo mês cultural do Festival de Barcos-Dragão. A cidade também promoveu uma série de atividades durante o festival tradicional, como uma corrida de barcos-dragão, apresentações folclóricas e uma feira China-chic, para estimular a atmosfera do festival entre a população local.

Yichang é a cidade natal de Qu Yuan, um grande poeta patriota chinês, que também foi ministro do Estado de Chu durante o Período dos Estados Combatentes (475 a.C.-221 a.C.). O Festival de Barcos-Dragão foi criado para comemorar Qu Yuan no quinto dia do quinto mês lunar do calendário chinês.

Em 2009, o costume do "Festival de Barcos-Dragão da cidade natal de Qu Yuan", como parte do Festival de Barcos-Dragão da China, foi inscrito na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Nos últimos anos, Yichang se empenhou na promoção da cultura Qu Yuan construindo um parque cultural Qu Yuan, produzindo peças de teatro com o tema Qu Yuan e lançando a compilação das obras completas das Canções de Chu, tornando a cultura Qu Yuan uma importante vitrine e um símbolo distinto para mostrar o profundo patrimônio cultural da cidade.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/340582.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2436424/pic.jpg

FONTE Xinhua Silk Road