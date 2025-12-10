DAR GLOBAL AWARDS PERMITINDO CONTRATO DE OBRAS PARA TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER, DUBAI PARA EDRAFOR EMIRATES LLC
Notícias fornecidas porDar Global
10 dez, 2025, 11:06 GMT
DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Dar Global, incorporadora imobiliária de luxo listada em Londres, concedeu o contrato de habilitação para o Trump International Hotel & Tower, Dubai, à Edrafor Emirates LLC, marcando um marco importante no avanço da construção deste empreendimento histórico na Sheikh Zayed Road, na entrada do centro de Dubai.
Apresentado em abril deste ano, o Trump International Hotel & Tower, Dubai está pronto para se tornar um novo ícone global, reunindo hospitalidade de classe mundial, vida residencial de luxo e The Trump – um clube privado exclusivo para membros projetado para uma comunidade seleta de residentes globais exigentes. A torre de 80 andares terá 350 metros de altura e contará com a piscina externa mais alta de Dubai, duas coberturas ultra-raras inspiradas na Trump Tower de Nova York na Quinta Avenida e vistas panorâmicas deslumbrantes do Burj Khalifa.
A Edrafor Emirates LLC realizará os trabalhos facilitadores e fundamentais necessários para preparar o local para a construção completa. O escopo inclui engenharia de solo, sistemas de capacitação profunda e mobilização logística para garantir os padrões premium necessários para um desenvolvimento de tal escala e luxo.
Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "Dubai continua a atrair investidores globais que buscam exclusividade, distinção arquitetônica e hospitalidade de classe mundial, e o Trump International Hotel & Tower incorpora essas qualidades. A transição para a execução do local é um passo importante, reforçando nosso compromisso em oferecer um desenvolvimento de referência que estará entre os endereços mais prestigiados da região."
O gerente geral da Edrafor, Pierre Fayad, comentou: "Estamos orgulhosos de sermos nomeados para entregar os trabalhos de capacitação para este projeto notável. O Trump International Hotel & Tower, Dubai, está entre os empreendimentos mais ambiciosos da cidade e estamos comprometidos em executar as obras fundamentais de acordo com os mais altos padrões internacionais. Com nossa experiência técnica e histórico de longa data em desenvolvimentos regionais complexos, a Edrafor Emirates garantirá um início preciso e oportuno da jornada de construção, estabelecendo uma referência sólida para as obras que se seguirão."
À medida que a Edrafor Emirates inicia a mobilização total no local, a Dar Global continuará a avançar nas atividades de construção e a lançar atualizações de projetos de acordo com os principais marcos. A torre foi projetada para elevar o cenário imobiliário e de hospitalidade de luxo de Dubai, atraindo investidores globais, residentes internacionais e membros que buscam um nível incomparável de exclusividade.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2842545/Dar_Global_Trump_Hotel_Tower.jpg
FONTE Dar Global
Partilhar este artigo