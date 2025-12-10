DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, el desarrollador de bienes raíces de lujo que cotiza en la bolsa de Londres, ha adjudicado el contrato de obras de habilitación para el Trump International Hotel & Tower, Dubái a Edrafor Emirates LLC, lo que marca un hito clave en el avance de la construcción de este hito en Sheikh Zayed Road, a la entrada del centro de Dubái.

ADJUDICACIONES GLOBALES DAR QUE PERMITEN EL CONTRATO DE OBRAS PARA TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER, DUBAI A EDRAFOR EMIRATES LLC

Presentado en abril de este año, Trump International Hotel & Tower, Dubai se convertirá en un nuevo ícono global, que reunirá hospitalidad de clase mundial, vida residencial de lujo y The Trump, un club privado exclusivo para miembros diseñado para una comunidad selecta de residentes exigentes de todo el mundo. La torre de 80 pisos tendrá 350 metros de altura y contará con la piscina al aire libre más alta de Dubai, dos áticos ultra raros inspirados en la Torre Trump de Nueva York en la Quinta Avenida y amplias vistas panorámicas del Burj Khalifa.

Edrafor Emirates LLC llevará a cabo los trabajos habilitantes y fundacionales necesarios para preparar el sitio para su construcción completa. El alcance incluye ingeniería de tierra, sistemas habilitadores profundos y movilización logística para garantizar los estándares premium requeridos para un desarrollo de tal escala y lujo.

Ziad El Chaar, director ejecutivo de Dar Global, dijo: "Dubái sigue atrayendo a inversores globales que buscan exclusividad, distinción arquitectónica y hospitalidad de clase mundial, y Trump International Hotel & Tower encarna estas cualidades. La transición a la ejecución del sitio es un paso importante, que refuerza nuestro compromiso de ofrecer un desarrollo histórico que se situará entre las direcciones más prestigiosas de la región ".

El director general de Edrafor, Pierre Fayad, comentó: "Estamos orgullosos de haber sido nombrados para entregar las obras habilitantes para este notable proyecto. Trump International Hotel & Tower, Dubai se encuentra entre los desarrollos más ambiciosos de la ciudad, y nos comprometemos a ejecutar las obras fundamentales con los más altos estándares internacionales. Con nuestra experiencia técnica y nuestra larga trayectoria en complejos desarrollos regionales, Edrafor Emirates garantizará un inicio preciso y oportuno del viaje de construcción, estableciendo un sólido punto de referencia para las obras que siguen ".

A medida que Edrafor Emirates comienza la movilización completa en el sitio, Dar Global continuará avanzando en las actividades de construcción y lanzará actualizaciones del proyecto en línea con los hitos clave. La torre está diseñada para elevar el panorama inmobiliario y hotelero de lujo de Dubai, atrayendo a inversores globales, residentes internacionales y miembros que buscan un nivel incomparable de exclusividad.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2842545/Dar_Global_Trump_Hotel_Tower.jpg

FUENTE Dar Global