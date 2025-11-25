DAR GLOBAL TOCA O SINO DE ABERTURA DA BOLSA DE VALORES DE LONDRES ENQUANTO O MERCADO IMOBILIÁRIO DA ARÁBIA SAUDITA SE ABRE AO MUNDO
25 nov, 2025, 11:06 GMT
RIADE, Arábia Saudita, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Dar Global, desenvolvedora imobiliária internacional listada em Londres, alcançou hoje um grande marco ao tocar o sino de abertura da Bolsa de Valores de Londres (LSE). A cerimônia celebra a transição da empresa para a categoria de Ações Ordinárias (Empresas Comerciais) e ressalta sua posição como o primeiro negócio nascido na Arábia Saudita a concluir tal movimento no Mercado Principal da LSE — abrindo um novo canal para investimentos globais no setor imobiliário em rápido crescimento da Arábia Saudita.
Reforçando suas raízes sauditas, a Dar Global estabeleceu sua sede global de operações em Riade, aprovada pelo Ministério do Investimento da Arábia Saudita. A partir da nova sede, a empresa supervisionará seu portfólio internacional que abrange os EUA, Reino Unido, Espanha, Grécia, Catar, Omã e os EAU, posicionando Riade como o centro estratégico de sua expansão global.
A Arábia Saudita abrirá a propriedade plena de imóveis para todas as nacionalidades em 1º de janeiro de 2026, liberando um dos maiores mercados imobiliários do mundo. Com sua listagem financeira em Londres e sua sede agora estabelecida em Riade, a Dar Global está posicionada para conectar investidores globais a este momento histórico.
Após a cerimônia na LSE, a liderança da Dar Global viajou para Washington, D.C., para participar do Fórum de Investimento EUA–Arábia Saudita, encontrando formuladores de políticas e investidores para destacar novas oportunidades emergentes no Reino. A mensagem transmitida em ambas as capitais foi consistente: o mercado imobiliário saudita está se abrindo ao mundo — e o capital internacional está preparado.
Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, declarou: "O mundo tem observado a Arábia Saudita; agora pode participar. Nossa listagem em Londres e nosso engajamento com investidores globais refletem nossa missão de construir uma ponte entre o capital internacional e as oportunidades imobiliárias mais promissoras da Arábia Saudita. Quando a propriedade plena for aberta em 2026, um novo capítulo no investimento global terá início — e a Dar Global está tornando isso realidade."
Esse marco está alinhado à expansão da Dar Global na Arábia Saudita, incluindo grandes aquisições de terrenos e empreendimentos emblemáticos em Riade e Jidá. O portfólio da empresa cresceu para um Valor Bruto de Desenvolvimento (GDV) de US$ 19 bilhões, apoiado por consultores globais, incluindo a Rothschild & Co.
A Dar Global firmou parceria com mais de dez marcas de luxo mundialmente renomadas — incluindo Aston Martin, Automobili Lamborghini, ELIE SAAB, Pagani Automobili, Fendi, Missoni, W Hotels e Marriott Residences — para entregar empreendimentos distintos, guiados pelo estilo de vida, em escala global.
