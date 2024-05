Datacolor® anuncia grandes atualizações em ofertas de software, além de novo plano de suporte de manutenção de software

LAWRENCEVILLE, N.J., 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Datacolor, líder global em soluções de gerenciamento de cores, lançou atualizações significativas do portfólio de software, incluindo a integração do suporte Colibri® e melhorias em suas ferramentas de correspondência de cores e controle de qualidade (QC).

"Desde a aquisição da matchmycolor e de suas soluções de software Colibri em maio passado, nossas equipes trabalham incansavelmente para alinhar e aprimorar nossos software e serviços de formulação e gerenciamento de cores de última geração. Nosso objetivo é oferecer soluções fáceis de usar utilizando as tecnologias mais recentes, que podem ser totalmente integradas aos fluxos de trabalho de clientes em vários setores. O resultado é uma série de atualizações de software e novos serviços de suporte que estamos comprometidos em evoluir continuamente", disse Albert Busch, presidente e CEO da Datacolor.

A versão mais recente do software de fluxo de trabalho Colibri (versão 24.1), lançada hoje, inclui muitos recursos novos, incluindo maior segurança, correção aprimorada de receitas e melhorias de desempenho.

"Também simplificamos o processo de atualização para que não exija treinamento adicional e evite a perda de dados", disse Yazid Tohme, CTO da Datacolor. "Ao mesmo tempo, estamos expandindo o uso de recursos em nuvem, análises e serviços de integração para agregar ainda mais valor e melhorar a facilidade de uso".

A Datacolor também está atualizando suas soluções de software Match Pigment, Match Textile e Tools QC, em esforços para melhorar a velocidade, segurança e confiabilidade.

Todas as aplicações da Datacolor devem se beneficiar em breve do mesmo plano de suporte de manutenção do Colibri. Também fornecerá acesso fácil a atualizações de software e serviços de suporte dedicados, garantindo que os sistemas dos clientes permaneçam atualizados com as mais recentes melhorias de desempenho. Os clientes poderão aproveitar esta nova oferta a partir de junho.

