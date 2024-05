Datacolor® annonce d'importantes mises à jour de ses offres logicielles, ainsi qu'un nouveau programme d'assistance pour la maintenance des logiciels

LAWRENCEVILLE, New Jersey, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Datacolor, leader mondial des solutions de gestion de la couleur, a publié d'importantes mises à jour de son portefeuille de logiciels, notamment l'intégration du support Colibri® et l'amélioration de ses outils de colorimétrie et de contrôle de la qualité (QC).

« Depuis l'acquisition de matchmycolor et de ses solutions logicielles Colibri en mai dernier, nos équipes ont travaillé sans relâche pour harmoniser et améliorer nos logiciels et services de pointe en matière de formulation et de gestion des couleurs. Notre objectif est de fournir des solutions faciles à utiliser qui recourent aux technologies les plus récentes et qui peuvent être entièrement intégrées dans les flux de travail des clients d'un large éventail de secteurs. Il en résulte un certain nombre de mises à jour logicielles et de nouveaux services d'assistance que nous nous engageons à faire évoluer en permanence », a déclaré Albert Busch, PDG de Datacolor.

La dernière version du logiciel de flux de production Colibri (version 24.1), publiée aujourd'hui, comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment une sécurité accrue, une meilleure correction des recettes et des améliorations de performance.

« Nous avons également rationalisé le processus de mise à niveau de sorte qu'il ne nécessite aucune formation supplémentaire et évite toute perte de données, a ajouté Yazid Tohme, directeur de la technologie chez Datacolor. Parallèlement, nous développons l'utilisation de capacités cloud, de services d'analyse et d'intégration afin d'ajouter de la valeur et d'améliorer la facilité d'utilisation. »

Datacolor met également à jour ses solutions logicielles Match Pigment, Match Textile et Tools QC, dans le but d'améliorer la vitesse, la sécurité et la fiabilité.

Toutes les applications Datacolor bénéficieront bientôt du même programme de maintenance que Colibri. Ce programme facilitera l'accès aux mises à jour logicielles et aux services d'assistance dédiés, garantissant que les systèmes des clients restent à jour et bénéficient des dernières améliorations en matière de performances. Les clients pourront bénéficier de cette nouvelle offre à partir du mois de juin.

À propos de Datacolor

Datacolor, leader mondial des solutions de gestion des couleurs, fournit des logiciels, des instruments et des services pour garantir la précision des couleurs des matériaux, des produits et des images. Depuis plus de 50 ans, les plus grandes marques, les fabricants et les professionnels de la création du monde entier utilisent les solutions innovantes de Datacolor pour obtenir la bonne couleur à tous les coups. La société propose des services de vente, de maintenance et d'assistance à plus de 100 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Elles s'adresse notamment aux secteurs du textile et de l'habillement, de la peinture et du revêtement, de l'automobile et des plastiques, ainsi que ceux du design et de la vidéographie. Pour plus d'informations, visitez le site : www.datacolor.com .