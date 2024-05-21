Datacolor® 宣佈軟體產品重大更新，並推出全新軟體維護支援計劃

紐澤西州勞倫斯維爾2024年5月22日 /美通社/ --全球色彩管理解決方案領導者 Datacolor 發佈重大軟體產品組合更新，包括對 Colibri® 支援的整合以及對色彩匹配和品質控制 (QC) 的增強。

「自去年 5 月收購 matchmycolor 及其 Colibri 軟體解決方案以來，我們的團隊一直不懈努力，協調和強化我們最先進的色彩配方、管理軟體和服務。我們的目標是憑藉最新技術提供易於使用的解決方案，這些解決方案可完全整合到各行各業客戶的工作流程中。這為我們帶來了諸多軟體升級和全新的支援服務，我們承諾將持續對其進行改進。」Datacolor 總裁兼行政總裁 Albert Busch 說道。

今天發佈的最新版本 Colibri 工作流程軟體（版本 24.1）增加了許多新功能，如提升安全性、改進配方修正，以及增強效能。

「我們還簡化了升級過程，使其不需要額外的訓練，並可以防止資料丟失，」Datacolor 技術總監 Yazid Tohme 表示，「同時，我們擴大了雲端功能、分析和整合服務的使用，以進一步增加價值並提高易用性。」

Datacolor 還在升級其 Match Pigment、Match Textile 和Tools QC 軟體解決方案，以提高速度、安全性和可靠性。

所有 Datacolor 應用程式將很快受益於與 Colibri 相同的維護支援計劃。它將提供輕鬆的軟體升級和專屬支援服務，確保客戶系統保持最新的效能增強功能。這項新優惠將於 6 月起開放予客戶享受。

如需有關新軟體維護支援計劃的詳細資訊，請點擊此處。

關於 Datacolor

Datacolor 作為全球領先的色彩管理解決方案供應商，所提供的軟件、工具及服務能確保物料、產品及影像輸出準確的顏色。在過去 50 多年來，全球領先的品牌、生產商及創作專業人士均使用 Datacolor 的創新解決方案以持續實現準確的顏色輸出。公司為歐洲、美洲及亞洲的 100 多個國家/地區提供銷售、服務及支援。服務的行業涵蓋紡織和服裝、油漆和塗層、汽車和塑膠、攝影、設計及錄像。如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.datacolor.com。

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