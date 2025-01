Dave & Buster's se expande para o México através de uma nova parceria com o Winclub México

10 locais planejados nos principais mercados, com inauguração na Cidade do México no final de 2025

CIDADE DO MÉXICO, 13 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Dave & Buster's Entertainment, Inc., o melhor destino para comida, bebida e entretenimento, tem o prazer de anunciar um acordo de franquia inovador com o Winclub México. Este desenvolvimento marca a entrada oficial da Dave & Buster's no mercado mexicano com planos para 10 locais nas principais cidades, com a primeira loja programada para abrir na Cidade do México até o final deste ano.

Jair Escobar, Diretor de Estratégia Winclub, Antonio Bautista CDO International D&B Inc., Oscar Salgado, CEO Winclub

Antonio Bautista, Diretor de Desenvolvimento Internacional da Dave & Buster's, comentou: "A parceria com o Winclub México é um marco fundamental em nossa jornada de crescimento global. Com um pipeline que abrange sete países em quatro continentes em 2025, o México é fundamental para a nossa estratégia de levar a experiência "Comer, Beber, Brincar e Assistir" para um público maior em todo o mundo. Essa parceria reforça nosso compromisso com o mercado LATAM e estamos entusiasmados em colaborar com uma equipe visionária para apresentar a Dave & Buster's a uma das regiões mais dinâmicas do planeta."

Oscar Salgado, CEO do Winclub México, compartilhou seu entusiasmo: "É uma tremenda honra trazer a Dave & Buster's para o México e revolucionar a maneira como as pessoas se divertem. Ao combinar refeições excepcionais, jogos imersivos e ambientes sociais vibrantes, estamos estabelecendo um novo padrão para destinos de entretenimento. Com planos para 10 locais, o nosso objetivo é estabelecer a Dave & Buster's como o lugar ideal para famílias, amigos e colegas em busca de um atendimento de primeira classe. A loja inaugural na Cidade do México abrirá caminho para uma jornada emocionante que promete crescimento e sucesso para ambas as empresas

Esta parceria ressalta a estratégia da Dave & Buster's de combinar a experiência global com a percepção do mercado local. Cada local no México contará com um cardápio personalizado com sabores regionais, modelos de preços localizados e experiências de jogos exclusivas projetadas para atrair o público local.

De jogos de última geração a experiências imersivas e programação noturna, a Dave & Buster's segue redefinindo o mercado de entretenimento, criando destinos vibrantes que reúnem as pessoas.

Sobre a Dave & Buster's Fundada em 1982, a Dave & Buster's Entertainment, Inc. opera mais de 200 locais em todo o mundo, oferecendo uma mistura de refeições, bebidas, jogos e socialização. Conhecida por suas experiências inovadoras e diversas ofertas de cardápio, a marca é sinônimo de diversão e conexão para todas as idades.

Sobre o Winclub México: é líder em hospitalidade e entretenimento, reconhecido por seu histórico comprovado no fornecimento de conceitos inovadores em todo o país. Por meio dessa parceria, o Winclub México está pronto para revolucionar a indústria do entretenimento, introduzindo uma marca de renome mundial no mercado mexicano. Dedicado à excelência, o Winclub México oferece uma ampla gama de experiências de entretenimento, incluindo jogos ao vivo, apostas esportivas, cassinos online, máquinas de jogos, bingo e nossos restaurantes exclusivos. Com foco em inovação e satisfação do cliente, pretendemos redefinir o entretenimento no México, criando momentos inesquecíveis para todos os nossos hóspedes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2595964/1000096561.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2360103/5111261/DB_1_Blue_Logo.jpg

FONTE Dave & Buster's