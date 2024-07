Davie planeja desempenhar um papel fundamental no apoio à parceria histórica entre Finlândia, Canadá e Estados Unidos para construir quebra-gelos

MONTREAL, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Davie, a construtora naval multinacional sediada no Canadá, anunciou hoje sua intenção de estar entre os primeiros contribuintes do setor privado para um acordo trilateral histórico entre os governos do Canadá, da Finlândia e dos Estados Unidos.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, se juntaram ao presidente dos EUA, Joe Biden, na cúpula da OTAN em Washington, DC, para lançar o esforço trilateral de colaboração de quebra-gelo, ou "Pacto ICE". Esta iniciativa estimulará a colaboração para alcançar uma produção mais eficiente, rápida e econômica de quebra-gelos tão necessários para os mercados doméstico e de exportação.

À medida que o mundo se torna mais volátil, há uma vontade e urgência sem precedentes entre os aliados da OTAN para aumentar a colaboração em pesquisa, comércio, energia e segurança nas regiões polares contestadas. Quebra-gelos são fundamentais para atender às prioridades compartilhadas. Embora as indústrias de construção naval dos adversários operem em pé de guerra eficaz, os aliados ocidentais carecem marcadamente de quebra-gelos e outros navios especializados suficientes. Nenhuma nação sozinha pode resolver esse desafio sozinha, mas aliados confiáveis com objetivos comuns e construção naval avançada podem.

Davie elogia a visão dos parceiros na criação do Pacto ICE. Como especialista em quebra-gelo com instalações avançadas no Canadá e na Finlândia, Davie é excepcionalmente qualificado para ser um dos principais contribuintes. O negócio finlandês de Davie, o Estaleiro de Helsinque, construiu mais de 50% da frota global de quebra-gelo. Davie também está construindo a maior carteira de pedidos de quebra-gelos polares do mundo para o governo do Canadá em Quebec.

A demanda por esses navios especializados e difíceis de construir está indiscutivelmente em alta, com mais de 80 projetos abertos entre os países ocidentais. Sob o Pacto ICE, a colaboração diplomática global ajudará os construtores de quebra-gelos a capturar essas oportunidades.

O Pacto ICE tem três áreas iniciais de foco: 1. Troca de informações aprimorada; 2. Desenvolvimento da força de trabalho; 3. Um convite ativo a parceiros e aliados para comprar quebra-gelos construídos no Canadá, nos EUA e na Finlândia. Nos próximos meses, um memorando de entendimento entre os parceiros definirá uma estrutura prática para a implementação do Pacto ICE em cada país. Isso incluirá um mecanismo para adicionar novos aliados e parceiros.

O Pacto ICE visa fortalecer a eficiência, resiliência e competitividade da construção naval nos países parceiros. A construção de navios superiores para os mercados doméstico e de exportação fortalecerá o poder marítimo coletivo, promoverá o crescimento econômico e criará milhares de empregos qualificados.

Canadá: Canadá, Finlândia e Estados Unidos declaração conjunta sobre o Pacto ICE | Primeiro-Ministro do Canadá (pm.gc.ca)

EUA: Declaração Conjunta sobre O PACTO ICE | Casa Branca

Sobre Davie

Com sede em Quebec, Canadá, desde 1825, Davie é um designer de classe mundial e construtor de navios especializados e de missão crítica, como quebra-gelos, balsas e navios de guerra para clientes governamentais e comerciais. Davie tornou-se sócio da Estratégia Nacional de Construção Naval do Governo do Canadá em 4 de abril de 2023. Este acordo histórico é para o projeto e construção dos maiores e mais tecnologicamente avançados navios já construídos no e para o Canadá. O pacote inicial de trabalho de US $ 8,5 bilhões inclui sete quebra-gelos pesados e duas grandes balsas híbridas. Davie faz parte do Groupe Davie, que adquiriu o estaleiro finlandês de Helsinque, líder mundial em design e construção de quebra-gelos em novembro de 2023. Saiba mais em davie.ca e helsinkishipyard.fi.

