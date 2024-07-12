Davie 計劃在支持芬蘭、加拿大和美國之間建造破冰船的歷史性合作關係方面，發揮關鍵作用

隨著世界變得更為動盪不安，北約盟國在有爭議的極地地區加強研究、貿易、能源和安全合作的意願和迫切性也空前高漲。而破冰船，是實現共同優先事項的關鍵所在。當對手的造船業處於有效戰爭狀態時，西方盟國卻明顯缺乏足夠的破冰船和其他專用船隻。沒有一個國家能獨自解決這個挑戰，除非是擁有共同目標和先進造船技術的可靠盟友。

Davie 表揚合作夥伴在建立 ICE Pact 計劃方面的願景。作為在加拿大和芬蘭都擁有先進設施的破冰船專家，Davie 擁有獨一無二的資格成為主要貢獻者。Davie 在芬蘭的企業赫爾辛基船廠 (Helsinki Shipyard) 建造了全球 50% 以上的破冰船隊。Davie 還在魁北克為加拿大政府建交付世界上金額最大的極地破冰船訂單。

西方國家對這些難以建造的專業船舶的需求，達到有史以來的最高水平，目前有 80 多項公開計劃。根據 ICE Pact， 全球外交合作將幫助破冰船建造商捉緊這些機遇。

ICE Pact 有三大初始重點領域：1. 加強資訊交流；2. 勞動力發展；3. 積極邀請合作夥伴和盟友購買由加拿大，美國和芬蘭建造的破冰船。在未來幾個月，合作夥伴之間的諒解備忘錄將確立在各國實施 ICE Pact 的實用框架。這將包括一個用於新增盟友和合作夥伴的機制。

ICE Pact 旨在加強合作夥伴國家的船舶工程的效率、韌性和競爭力。為國內和出口市場建造優質船舶，將加強集體海洋力量，促進經濟增長，創造成千上萬的技術就業機會。

聲明連結：

加拿大：加拿大、芬蘭和美國關於 ICE Pact 的聯合聲明 | 加拿大總理 (pm.gc.ca)

美國：關於 ICE Pact 的聯合聲明 | 美國白宮

Davie 簡介

Davie 自 1825 年以來總部位於加拿大魁北克省，是世界級的設計師和建造商，為政府和商業客戶提供專業的關鍵任務船舶，例如破冰船、渡輪和戰艦。2023 年 4 月 4 日，Davie 成為加拿大政府國家造船戰略的合作夥伴。這項歷史性協議，是為加拿大設計和建造有史以來規模最大、技術最先進的船舶。最初耗資 85 億美元的集體工程，包括七艘重型破冰船和兩艘大型混合動力渡輪。Davie 是 Groupe Davie 的一部分，此集團於 2023 年 11 月收購了芬蘭的赫爾辛基船廠 (Helsinki Shipyard) ，是破冰船設計和施工領域的全球領導者。 了解更多，請瀏覽 davie.ca 和 helsinkishipyard.fi.。

如欲進一步了解，請聯絡： Davie 對外事務和工業參與總監，Marcel Poulin，[email protected]，+1 581 992-8564

SOURCE Davie Shipbuilding