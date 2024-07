Davie entend jouer un rôle clé dans le partenariat historique entre la Finlande, le Canada et les États-Unis pour la construction de brise-glaces

MONTRÉAL, le 11 juill. 2024 /PRNewswire/ -- Davie, le constructeur naval multinational basé au Canada, a annoncé aujourd'hui son intention de compter parmi les premiers contributeurs du secteur privé à un accord trilatéral historique entre les gouvernements du Canada, de la Finlande et des États-Unis.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et le président finlandais, Alexander Stubb, ont rejoint le président américain, Joe Biden, lors du sommet de l'OTAN à Washington, D.C., afin de lancer l'effort de collaboration trilatérale en matière de brise-glaces, ou « ICE Pact. » Cette initiative stimulera la collaboration en vue d'une production plus efficace, plus rapide et plus rentable des brise-glaces indispensables pour les marchés nationaux et d'exportation.

Alors que le monde connaît une instabilité croissante, les alliés de l'OTAN font preuve d'une volonté et d'une urgence sans précédent pour renforcer leur collaboration dans les domaines de la recherche, du commerce, de l'énergie et de la sécurité dans les régions polaires contestées. Les brise-glaces sont essentiels pour atteindre ces priorités communes. Alors que les industries de construction navale des adversaires sont sur le pied de guerre, les alliés occidentaux manquent cruellement de brise-glaces et d'autres navires spécialisés. Aucun pays ne peut à lui seul relever ce défi, mais des alliés de confiance ayant des objectifs communs et une construction navale de pointe en sont capables.

Davie salue la vision des partenaires qui ont créé le ICE Pact. En tant que spécialiste des brise-glaces disposant d'installations de pointe au Canada et en Finlande, Davie est particulièrement qualifié pour apporter une contribution majeure. L'entreprise finlandaise de Davie, le chantier naval d'Helsinki, a construit plus de 50 % de la flotte mondiale de brise-glaces. Davie construit également au Québec le plus important carnet de commandes de brise-glaces polaires au monde pour le gouvernement du Canada.

La demande pour ces navires spécialisés et complexes à construire n'a jamais été aussi forte, avec plus de 80 projets en cours dans les pays occidentaux. Dans le cadre du ICE Pact, la collaboration diplomatique mondiale aidera les constructeurs de brise-glaces à saisir ces opportunités.

Le ICE Pact s'articule autour de trois axes : 1) un échange d'informations amélioré; 2) le développement de la main-d'œuvre; 3) une invitation active aux partenaires et alliés à se procurer des brise-glaces construits au Canada, aux États-Unis et en Finlande.

Le ICE Pact vise à renforcer l'efficacité, la résilience et la compétitivité de la construction navale dans les pays partenaires. La construction de navires de qualité supérieure pour les marchés nationaux et d'exportation renforcera la puissance maritime collective, favorisera la croissance économique et créera des milliers d'emplois hautement qualifiés.

Liens aux communiqués de presse :

Canada : Déclaration commune du Canada, de la Finlande et des États-Unis concernant le Pacte de collaboration sur les brise-glaces | Premier ministre du Canada (pm.gc.ca)

États-Unis : Joint Statement on ICE Pact | The White House

À PROPOS DE DAVIE

Situé à Québec, au Canada, depuis 1825, Davie est un concepteur et un constructeur de classe mondiale de navires spécialisés et essentiels, tels que des brise-glaces, des traversiers et des navires de guerre, destinés à des clients gouvernementaux et commerciaux. Davie est devenu un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada le 4 avril 2023. Cet accord historique porte sur la conception et la construction des navires les plus grands et les plus avancés sur le plan technologique jamais construits au Canada. L'enveloppe initiale de 8,5 milliards de dollars comprend sept brise-glaces lourds et deux grands traversiers à propulsion hybride. Davie fait partie du Groupe Davie, qui a acquis le chantier naval d'Helsinki, le leader mondial de la construction de brise-glaces, en novembre 2023. Pour en savoir plus, consultez les sites davie.ca et helsinkishipyard.fi.

