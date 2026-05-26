De 32" a 98", LG tem a Smart TV ideal para cada espaço da sua casa

Com telas de 32 a 98 polegadas e Inteligência Afetiva, portfólio de Smart TVs LG oferece experiência de imagem e som ideais para todos os tamanhos de ambientes

Resumo da Notícia

A tecnologia de Inteligência Afetiva utiliza AI para entender o ambiente e ajustar o brilho e o som de forma nativa, de acordo com a luz e o tamanho do espaço.

Opções compactas e versáteis da linha UHD levam entretenimento de alta conectividade para cozinhas e escritórios.

Painéis QNED e OLED lideram a experiência premium em salas de estar, adaptando-se perfeitamente a ambientes muito iluminados ou escuros.

O sistema webOS Re:New estende a vida útil dos aparelhos, garantindo até cinco anos de atualizações de sistema operacional.

SÃO PAULO, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Na hora de escolher uma Smart TV, o tamanho e o formato do ambiente importam tanto quanto a tecnologia da tela e, pensando nisso, a LG Electronics (LG) destaca seu portfólio focado na integração residencial da linha de Home Entertainment, com Smart TVs que variam de 32 a 98 polegadas. A proposta é ajudar o consumidor a encontrar a televisão ideal para qualquer espaço, unindo conforto visual e design. Graças à Inteligência Afetiva e aos processadores com AI, os aparelhos ajustam automaticamente a imagem e o som para combinar com a luz natural e a acústica da sala, do quarto ou da varanda, criando uma experiência sob medida.

LG tem a Smart TV ideal

Espaços menores e conectividade

Para lugares menores, como cozinhas, escritórios ou quartos de apoio, o ideal é entregar tecnologia sem comprometer a circulação do ambiente. Modelos de 32 polegadas, como a série 32LR600BPSA ou as opções UHD 4K, com telas a partir de 43 polegadas, oferecem o tamanho ideal para espaços com cerca de um metro de distância da tela. Equipadas com processadores com AI e suporte a comandos de voz, essas telas provam que tamanhos compactos também entregam uma experiência altamente inteligente e perfeitamente integrada ao ecossistema de casa inteligente.

Conforto sob medida para quartos

Em quartos e salas de apartamentos mais compactos, onde a cama ou o sofá ficam a cerca de dois metros da tela, os modelos de 42 a 50 polegadas são a escolha mais confortável. A linha UHD UA8550 de 50 polegadas, por exemplo, conta com o avançado processador Alpha 7 AI Gen 8. Na prática, a TV entende se o quarto está iluminado pelo sol da tarde ou totalmente escuro à noite, regulando o brilho e o contraste para que os olhos não cansem e as cores continuem vivas.

Salas de estar e o centro de entretenimento

As salas de tamanho padrão pedem telas entre 55 e 65 polegadas, cenário com opções de inovações para agradar a diferentes rotinas. Se a sala recebe muita luz natural de janelas ou varandas, as TVs QNED (como a séries QNED73) são ideais, utilizando a tecnologia de Cores Dinâmicas QNED para manter os tons vibrantes e combater reflexos incômodos. Já para quem busca recriar a magia do cinema em um ambiente mais escuro e controlado, as TVs OLED (como as séries G5, C5 e B5) entregam o preto perfeito e contraste infinito, garantindo uma imersão visual intensa.

Ambientes amplos e Home Theaters dedicados

Para espaços amplos e áreas integradas, as telas acima de 70 polegadas garantem que todos tenham uma visão perfeita. O destaque da categoria é a Smart TV 4K LG UHD de 98 polegadas (98UT9050PSA), que além de entregar nitidez em grandes proporções, traz imersão visual acompanhada por tecnologias nativas como o Ajuste Acústico com AI (AI Acoustic Tuning). Esse sistema permite que o processador da TV analise a acústica do cômodo e calibre os alto-falantes internos de forma inteligente, compensando os reflexos do som nas paredes e móveis para entregar diálogos claros e áudio envolvente direto da tela.

"Escolher a TV certa vai muito além de buscar a maior tela possível; é sobre encontrar a harmonia perfeita entre a tecnologia e a sua casa", explica Diego Oliveira, gerente de televisores na LG Electronics Brasil. "Nossa Inteligência Afetiva, guiada por AI, permite que a TV entenda o ambiente em que está. Seja no nosso monitor portátil na cozinha ou na tela gigante de 98 polegadas na sala principal, nossos equipamentos se adaptam à rotina do consumidor para entregar uma experiência visual e sonora incrível e natural."

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987287/LG_tem_a_Smart_TV_ideal.jpg

FONTE LG Electronics Brasil