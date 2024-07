DeepL lança uma nova geração de LLM capaz de produzir traduções de maior qualidade do que a concorrência

Nova solução de IA linguística do DeepL leva a qualidade de tradução a um novo patamar para as empresas

COLÔNIA, Alemanha, 17 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O DeepL, empresa líder em IA linguística, anunciou hoje o lançamento do seu modelo de linguagem de última geração baseado em sua própria tecnologia de LLM. O modelo é altamente especializado e foi desenvolvido especialmente para tarefas de tradução e edição. Esta atualização representa um avanço revolucionário na plataforma de IA linguística do DeepL para empresas, redefinindo o padrão de qualidade e performance do setor linguístico.

A nova solução integra três recursos exclusivos:

Tecnologia de LLM especializada: as soluções do DeepL são baseadas em uma tecnologia de LLM (grandes modelos de linguagem) desenvolvida exclusivamente para tarefas linguísticas, gerando traduções e textos muito mais naturais em uma grande variedade de áreas, com menos risco de incoerências e desinformações.

as soluções do DeepL são baseadas em uma tecnologia de LLM (grandes modelos de linguagem) desenvolvida exclusivamente para tarefas linguísticas, gerando traduções e textos muito mais naturais em uma grande variedade de áreas, com menos risco de incoerências e desinformações. Dados exclusivos: ao contrário do que acontece com os modelos mais genéricos, que são treinados com base em dados disponíveis ao público geral na Internet, o modelo do DeepL foi treinado com dados otimizados para a criação e tradução de conteúdo, compilados pelo próprio DeepL ao longo de sete anos.

ao contrário do que acontece com os modelos mais genéricos, que são treinados com base em dados disponíveis ao público geral na Internet, o modelo do DeepL foi treinado com dados otimizados para a criação e tradução de conteúdo, compilados pelo próprio DeepL ao longo de sete anos. Supervisão humana: o modelo do DeepL conta com a supervisão de milhares de linguistas experientes, que passam por uma rigorosa seleção e são treinados especificamente para "ensinar" o modelo a produzir textos e traduções da mais alta qualidade.

"Isto é apenas o começo para nossas soluções de IA linguística baseadas em LLM", afirmou Jarek Kutylowski, CEO e fundador do DeepL. "Somos uma empresa voltada para a pesquisa e estamos investindo pesado para atingir níveis ainda mais altos de qualidade, eficiência e adaptabilidade da tradução e da escrita. Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes em todo o mundo a mais avançada tecnologia do setor linguístico, para que possam desenvolver seus negócios sem as barreiras do idioma e prosperar em escala global."

"O lançamento da nossa tecnologia de LLM no mercado é um marco significativo para nossa equipe de pesquisa; no entanto, o maior sucesso para nós é o impacto real que isso proporcionará aos nossos clientes. Para empresas que traduzem um grande volume de documentos, esta melhoria tem um impacto significativo na eficiência e produtividade dos colaboradores, permitindo-lhes dedicar mais tempo a tarefas mais estratégicas", afirma Stefan Mesken, vice-diretor da equipe de pesquisa do DeepL.

Desde sua criação em 2017, o DeepL se tornou a referência em IA linguística para empresas em todo o mundo, oferecendo soluções de tradução e redação essenciais para o crescimento dos negócios e ajudando a superar desafios de comunicação em vários domínios, incluindo operações internas e atendimento ao cliente. As soluções avançadas de tradução e escrita do DeepL têm um importante diferencial: seus modelos de IA são especializados e adaptados especificamente para contextos de linguagem e idiomas. Com soluções de tradução e escrita de última geração, a empresa atende aos desafios de comunicação em vários segmentos, incluindo operações internas e suporte ao cliente, o que representa um investimento fundamental para o crescimento dos negócios internacionais. Comunicar-se com precisão é fundamental, especialmente no âmbito empresarial. Por essa razão, os modelos especializados de IA são a solução mais confiável e preferida pelas empresas internacionais.

A introdução do novo modelo de última geração do DeepL representa um avanço significativo da qualidade de tradução do DeepL, que já eram por si só impressionantes. Testes cegos realizados com especialistas em idiomas mostraram que a nova tecnologia de LLM produz resultados 1,7 vezes melhores do que o modelo antigo nas traduções entre inglês e japonês, bem como entre inglês e chinês simplificado. Além disso, foram observados resultados 1,4 vezes melhores nas traduções entre inglês e alemão. Com este aumento significativo da performance, os usuários corporativos gastarão menos tempo com a revisão de textos, o que torna a comunicação entre equipes e mercados ainda mais eficiente.

Os assinantes do DeepL Pro já podem acessar a qualidade superior deste novo modelo para traduzir textos em inglês, japonês, alemão e chinês simplificado. Outros idiomas estarão disponíveis em breve. A nova tecnologia de LLM pode ser ativada no tradutor online selecionando a opção "modelo de última geração". Os usuários do DeepL Pro também estão protegidos com os mais elevados padrões em termos de segurança (em conformidade com a RGPD, certificação ISO 27001 e SOC 2 Tipo 2) e com a garantia de que os seus textos nunca são utilizados para treinar os modelos do DeepL.

O lançamento deste novo modelo é só uma das várias inovações que o DeepL está trazendo em um ano marcado por grandes transformações para a empresa. No início deste mês, também foi lançado o DeepL para empresas, uma solução linguística desenvolvida especificamente para satisfazer as necessidades em constante evolução das empresas que procuram integrar a IA nos seus fluxos de trabalho. A rápida expansão global do DeepL e a crescente demanda por seus serviços estão evidentes na ampliação acelerada de sua rede de clientes, que inclui mais de 100.000 empresas, entidades governamentais e outras organizações ao redor do mundo, abrangendo metade das empresas listadas na Fortune 500. A empresa também divulgou a captação de US$ 300 milhões em novos investimentos alcançando um valuation de US$ 2 bilhões em maio de 2024, com a liderança da prestigiada firma de investimentos em estágio avançado, Index Ventures.

Sobre o DeepL

O DeepL tem a missão de derrubar barreiras linguísticas para empresas no mundo inteiro. Mais de 100.000 empresas, instituições governamentais e outras organizações e milhões de pessoas em 63 mercados confiam na plataforma de IA linguística do DeepL para obter traduções naturais e melhorar a escrita. Desenvolvida com a segurança corporativa em mente, a IA especializada do DeepL tem sido utilizada por empresas no mundo inteiro para transformar a comunicação empresarial, expandir mercados e aumentar a produtividade. Fundado em 2017 pelo CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, o DeepL conta hoje com mais de 900 dedicados funcionários e com o apoio de investidores de renome internacional, incluindo Benchmark, IVP e Index Ventures.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg

FONTE DeepL