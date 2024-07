DeepL lance son LLM de nouvelle génération, plus performant en termes de qualité de traduction

La nouvelle solution d'IA linguistique de DeepL apporte aux entreprises une qualité de traduction inégalée

COLOGNE, Allemagne, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, leader mondial de l'IA linguistique, a annoncé aujourd'hui le lancement de son modèle linguistique de nouvelle génération, alimenté par une technologie de LLM (Large Language Model, ou grand modèle linguistique) hautement spécialisée, conçue spécifiquement pour la traduction et l'édition. Cette dernière mise à jour représente une avancée décisive pour la plateforme d'IA linguistique de DeepL destinée aux entreprises. DeepL place la barre très haut en matière de qualité et de performance des traductions.

Cette nouvelle solution s'articule autour de trois capacités inégalées dans le domaine :

LLM spécialisé : la solution de DeepL s'appuie sur un LLM spécialement adapté au langage. Ainsi, les textes obtenus après traduction semblent encore plus naturels et adaptés à une variété d'utilisations, tout en réduisant le risque d'hallucinations et de fausses informations.

la solution de DeepL s'appuie sur un LLM spécialement adapté au langage. Ainsi, les textes obtenus après traduction semblent encore plus naturels et adaptés à une variété d'utilisations, tout en réduisant le risque d'hallucinations et de fausses informations. Données exclusives : contrairement aux modèles génériques qui s'entraînent sur des données publiques disponibles sur internet, le modèle de DeepL fonctionne à l'aide de plus de sept ans de données exclusives, spécifiquement adaptées à la création de contenu et à la traduction.

contrairement aux modèles génériques qui s'entraînent sur des données publiques disponibles sur internet, le modèle de DeepL fonctionne à l'aide de plus de sept ans de données exclusives, spécifiquement adaptées à la création de contenu et à la traduction. Apprentissage humain : pour optimiser la qualité de ses résultats, le modèle DeepL a été entraîné par des milliers d'experts linguistiques expérimentés et spécialement formés pour apprendre au modèle les meilleures traductions possibles.

Les derniers résultats de cette nouvelle solution haussent considérablement le niveau en termes de qualité de traduction IA. Des tests réalisés en aveugle ont démontré que des experts linguistiques préféraient la traduction de DeepL par rapport à d'autres plateformes.

« Ce n'est que le début pour les solutions d'IA linguistique fournies par le LLM de DeepL pour les entreprises. », a déclaré Jarek Kutylowski, directeur général et fondateur de DeepL. « Nous sommes une entreprise axée sur la recherche et nous investissons massivement pour atteindre toujours de nouveaux sommets en termes de qualité, d'efficacité et d'adaptabilité de la traduction et de la rédaction. Notre objectif est de fournir à nos clients dans le monde entier la technologie de pointe dont ils ont besoin pour réussir et se développer à l'échelle internationale sans que la barrière de la langue ne les en empêche. »

« La mise sur le marché de notre nouveau modèle de LLM représente une étape importante pour notre équipe de recherche. Mais notre véritable avancée réside dans l'impact tangible que nous pouvons apporter à nos clients. En comparant les résultats de notre nouveau modèle avec ceux de nos concurrents et de notre modèle original, des traducteurs professionnels ont constaté que les traductions avec notre LLM nécessitaient beaucoup moins de modifications. Pour les entreprises qui traduisent un grand nombre de documents, l'impact sur leur efficacité et leur productivité est indéniable. Cela permet de libérer du temps pour les traducteurs afin qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée », a expliqué Stefan Mesken, vice-président de la recherche.

Depuis sa création en 2017, DeepL est devenu le fournisseur d'IA linguistique de référence pour les entreprises du monde entier. L'entreprise propose des solutions de traduction et de rédaction de pointe qui constituent un investissement essentiel pour la croissance des entreprises internationales et leur capacité à relever les défis de communication dans divers domaines, y compris les opérations internes ou encore l'assistance client. Contrairement aux systèmes d'intelligence artificielle génériques, les solutions de traduction et de rédaction avancées de DeepL s'appuient sur des modèles d'IA spécialement conçus pour le traitement de la langue, ce qui permet d'obtenir des traductions plus précises pour toute une série de cas d'utilisation et de réduire le risque d'hallucinations et d'informations erronées. La précision est primordiale en traduction et rédaction commerciales, ce qui fait des modèles d'IA spécialisés la solution la plus fiable et la plus prisée pour répondre aux défis linguistiques.

Le lancement du nouveau modèle de DeepL représente une amélioration significative des services de traduction de DeepL qui se trouvent déjà à la pointe de la technologie. Des tests à l'aveugle menés avec des linguistes chevronnés ont révélé une remarquable amélioration de la précision des traductions, allant de 1,7 fois avec le nouveau modèle de LLM, par rapport à l'ancien modèle, pour les combinaisons de l'anglais vers le japonais et le chinois simplifié. La précision s'est également améliorée de 1,4 fois pour la combinaison anglais-allemand. Ces gains de précision significatifs permettront aux professionnels de gagner un temps précieux en matière de révision manuelle et de favoriser la communication entre les équipes et sur les différents marchés.

Les traductions fournies par le modèle de nouvelle génération sont désormais proposées aux clients de DeepL Pro pour les traductions en anglais, japonais, allemand et chinois simplifié. D'autres langues seront bientôt disponibles. Le nouveau modèle de LLM peut être activé dans le traducteur en ligne en sélectionnant « Modèle de nouvelle génération » et permet aux utilisateurs de mieux contrôler leur expérience de traduction. Les utilisateurs de DeepL Pro sont également protégés par des normes de sécurité et de conformité maximales (certification ISO 27001, conformité au RGPD et SOC 2 de type 2). De plus, les traductions des comptes Pro ne sont jamais utilisées pour former les modèles de DeepL.

Ce modèle est la toute dernière nouveauté de DeepL, qui vit l'une de ses années les plus transformatrices. Au début du mois, la société a lancé DeepL pour Entreprises, une technologie linguistique adaptée aux besoins en constante évolution des entreprises qui cherchent à intégrer des solutions IA. La croissance rapide de DeepL et la demande mondiale sont également reflétées par son réseau de clients en pleine expansion, qui comprend désormais plus de 100 000 entreprises, gouvernements et autres organisations dans le monde entier, dont 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500. La société a également annoncé qu'elle avait levé 300 millions de dollars de nouveaux investissements sous la houlette de la célèbre société d'investissement en phase finale Index Ventures, portant sa valorisation à 2 milliards de dollars en mai 2024.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises, gouvernements et autres organisations et des millions de particuliers sur 63 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 900 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

