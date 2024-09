Delectrik lança solução de bateria de fluxo em escala multi-MWh para grandes aplicações comerciais e industriais e escala de utilidades

GURGAON, Índia, 16 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Delectrik Systems Pvt. Ltd. anuncia o lançamento do sistema de armazenamento de energia baseado em bateria de fluxo de vanádio em escala multi-MWh para aplicações comerciais, industriais (C&I) e de grande escala. O bloco de construção primário é composto por uma bateria de fluxo de 2 MW, 10 MWh (armazenamento de 5 horas), que pode ser combinada para fornecer projetos de capacidade superior a 100 MWh. Para grandes projetos, a capacidade instalada por acre será de cerca de 200 MWh. A primeira instalação em escala MWh baseada nesta arquitetura de produto será implantada na Índia no primeiro semestre de 2025.

A Delectrik construiu e implantou baterias de fluxo de pequenos sistemas de escala de 10 kWh para MWh em contêineres. A solução em contêiner existente é adequada para aplicações de C&I de capacidade inferior a 10 MWh. Atualmente, com o novo produto, a empresa pretende atender às aplicações em larga escala de C&I e de serviços públicos, que estão surgindo rapidamente.

O Dr. Vishal Mittal, fundador e CEO da Delectrik, declarou: "A Delectrik tem se concentrado principalmente na construção de mercados no exterior, com exportações atuais para 9 países em 5 continentes. À medida que os volumes crescem, a empresa procurará estabelecer centros de fabricação/montagem em regiões-chave para atender ao mercado local. Com essa intenção, estabelecemos nossa primeira subsidiária no exterior, na Austrália. Queremos ter certeza de que, assim como estamos "Fabricando na Índia" para a Índia, podemos fazer o mesmo nos principais mercados do mundo. Além de continuar se expandindo nesses mercados, a empresa dará maior ênfase ao dimensionamento do mercado doméstico indiano, especialmente com base em sua solução de bateria de fluxo em larga escala."

"Além da venda direta das baterias, a empresa está procurando oferecer armazenamento de energia no modelo Opex por meio de sua subsidiária Delectrik Esaas Pvt. Ltd. Atualmente, as organizações podem atender apenas a uma parte de suas necessidades energéticas com eletricidade renovável. Com a adição do armazenamento, eles podem fazer a transição quase que totalmente para a energia verde e, ao mesmo tempo, aumentar a economia na conta de energia. O LCOE da Bateria de Fluxo PV + já é menor do que a tarifa de eletricidade paga pelos consumidores de C&I em algumas regiões."

De acordo com a notificação do Plano Nacional de Eletricidade (NEP 2023), o requisito de BESS estacionário doméstico da Índia é de 411 GWh até 2031-32. Isso representa uma enorme oportunidade para implantar BESS de baixo custo, longa duração e longa vida útil, como as Baterias de Fluxo de Vanádio Redox da Delectrik.

