Delectrik 推出多兆瓦時級流動電池解決方案，旨在服務於大型工商業及公用事業

印度古爾岡2024年9月16日 /美通社/ -- Delectrik Systems Pvt. Ltd. 宣佈推出多兆瓦時級釩流電池儲能系統，專為大型工商業及公用事業的大規模儲能應用而設計。系統的核心模組為一個容量為 2 MW、10 MWh（可儲存 5 小時電能）的流動電池，透過串聯組合可滿足超過 100 MWh 的大型儲能項目需求。對於大型項目，每英畝的裝機容量將約為 200 MWh。首個基於該產品架構的兆瓦時級儲能係統將於 2025 年上半年在印度投入使用。

Delectrik 已成功研發並部署了從 10 kWh 小型系統到可容器化兆瓦時級大型系統的流動電池儲能解決方案。現有的容器化解決方案適用於 10 MWh 以下的 C&I 應用。公司現推出新型產品，旨在滿足日益增長的大型工商業及公用事業儲能需求。

Delectrik 創始人兼行政總裁 Vishal Mittal 博士表示：「Delectrik 聚焦佈局海外市場，目前出口到 5 大洲的 9 個國家。隨著業務規模的擴大，公司將在重點區域建立生產/組裝基地，以更好地服務當地市場。為實現此目標，公司已於澳洲設立首家海外附屬公司。為延續『印度製造』的成功經驗，我們將積極拓展全球主要市場，實現本土化生產。除了繼續在這些市場擴展之外，公司還將重視印度國內市場的擴張，尤其是基於其大型流動電池解決方案。」

「除了直接銷售電池，公司還希望透過其附屬公司 Delectrik Esaas Pvt. Ltd. 提供 Opex 模型上的能源存儲能量。目前，各大機構只能使用可再生電力滿足其一部分的能源需求。引入儲能裝置，能讓他們近乎實現完全綠色能源的轉型，同時節省能源費用。光伏 + 流量電池的 LCOE（均化能源成本）已經低於不少地區 C&I 用戶支付的電費。」

根據《國家電力計劃通知》(NEP 2023)，到 2031-32 年，印度國內固定的 BESS 要求為 411 GWh。這為部署 Delectrik 釩液流電池等低成本、長壽命的大型儲能系統提供了廣闊的市場前景。

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Vishal Mittal 博士

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