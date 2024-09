Delectrik lance une solution de batterie à flux multi-MWh pour les grandes applications commerciales, industrielles et de services publics

GURGAON, Inde, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Delectrik Systems Pvt. Ltd. annonce le lancement d'un système de stockage d'énergie basé sur des batteries à flux de vanadium multi-MWh pour des applications commerciales, industrielles (C&I) et de services publics à grande échelle. Le premier bloc de construction comprend une batterie à flux de 2 MW, 10 MWh (stockage de 5 heures) qui peut être combinée pour fournir des projets d'une capacité supérieure à 100 MWh. Pour les grands projets, la capacité installée par acre sera d'environ 200 MWh. La première installation à l'échelle du MWh basée sur cette architecture de produit sera déployée en Inde au premier semestre 2025.

Delectrik a construit et déployé des batteries d'écoulement allant de petits systèmes de 10 kWh à des systèmes conteneurisés à l'échelle du MWh. La solution conteneurisée existante convient aux applications C&I d'une capacité inférieure à 10 MWh. Avec ce nouveau produit, l'entreprise entend répondre aux attentes des applications à grande échelle pour le secteur de la construction et de l'industrie et pour les services publics, qui sont en train d'émerger rapidement.

Vishal Mittal, fondateur et CEO de Delectrik, déclare : « Delectrik s'est principalement concentrée sur la création de marchés étrangers et exporte actuellement dans neuf pays sur cinq continents. Au fur et à mesure de l'augmentation des volumes, l'entreprise cherchera à établir des centres de fabrication/assemblage dans des régions clés afin de servir le marché local. C'est dans cette optique que nous avons créé notre première filiale à l'étranger, en Australie. Nous voulons nous assurer que, tout comme nous fabriquons en Inde, nous pouvons faire de même sur les marchés clés du monde entier. Outre la poursuite de l'expansion sur ces marchés, l'entreprise mettra davantage l'accent sur le développement du marché intérieur indien, en particulier grâce à sa solution de batterie à flux à grande échelle ».

« Outre la vente pure et simple des batteries, l'entreprise envisage d'offrir le stockage d'énergie sur le modèle Opex par l'intermédiaire de sa filiale Delectrik Esaas Pvt. Ltd. Actuellement, les organisations ne peuvent satisfaire qu'une partie de leurs besoins énergétiques avec de l'électricité renouvelable. Avec l'ajout du stockage, cette approche leur permet de passer presque entièrement à l'énergie verte tout en augmentant les économies sur la facture d'énergie. Le LCOE PV + Flow Battery est déjà inférieur au tarif de l'électricité payé par les consommateurs C&I dans plusieurs régions ».

Selon la notification du plan national d'électricité (NEP 2023), les besoins de l'Inde en BESS stationnaires domestiques seront de 411 GWh d'ici 2031-32. Cela représente une opportunité considérable pour le déploiement de BESS à faible coût et durable, comme les batteries à flux redox au vanadium de Delectrik.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter

Vishal Mittal, Ph.D.

Fondateur et CEO

[email protected],

+91 9910064033

www.delectrik.com