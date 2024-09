Descontraia no seu santuário doméstico com a TV Toshiba

HONG KONG, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em homenagem ao Dia da Saúde Mental em 10 de outubro, a Toshiba TV apresenta uma série de televisores de última geração projetados para transformar qualquer ambiente em um oásis sereno de calma e relaxamento. Os principais recursos visuais e de áudio dos modelos de Toshiba TV X9900, Z870 e Z670 elevam todas as experiências de visualização, criando um santuário doméstico tranquilo contra o estresse da vida diária.

Tenha paz de espírito em casa com a Toshiba TV

Transforme sua casa em um santuário e crie sua paz de espírito com a TV Z870 da Toshiba. Imagine caminhar até o brilho suave da sua sala de estar, enquanto a sua Toshiba TV transmite uma lista de reprodução de orquestra calmante para dar um tom de paz. Ao se acomodar em sua cadeira aconchegante, a música aprimorada pelo sistema REGZA 2.1.2 Surround Sound e Dolby Atmos o envolve, fazendo com que se sinta cercado por seus músicos favoritos.

Para aqueles que buscam uma experiência de áudio mais encantadora, o Toshiba X9900 é equipado com o poderoso REGZA Power Audio Extreme, combinando a tecnologia "ZR 5.1.2 surround" e "Tru Bass Processor", que oferecem sons verdadeiramente cinematográficos, ideais para transformar sua sala de estar em um home theater. Quer você esteja trabalhando em um treino matinal ou desfrutando de um relaxamento noturno, os recursos inteligentes da Toshiba TV permitem que navegue perfeitamente pelo conteúdo, onde pode desfrutar do desempenho melodioso de suas notas favoritas.

Porta de entrada para programas de saúde mental

As TVs Toshiba vão além de apenas proporcionar uma experiência de visualização relaxante - elas também servem como portas de entrada para um mundo de recursos de saúde mental. Com recursos inteligentes integrados e integração perfeita com plataformas, você pode acessar facilmente uma vasta biblioteca de meditações guiadas, documentários sobre a natureza e outros programas focados no bem-estar. Esta capacidade de transmissão global da série de Toshiba TV não só melhora a sua experiência de visualização, mas também eleva o seu caminho para o bem-estar mental, criando um santuário tranquilo na sua casa.

Desfrute de um refúgio na natureza por meio de entretenimento doméstico imersivo

Venha se refugiar conosco com a Toshiba Z670, projetada para melhorar sua experiência de relaxamento ou meditação. Com sua impressionante qualidade de imagem 4K, a Z670 exibe lindamente cenas tranquilas da natureza ou vídeos de meditação guiada, permitindo que você mergulhe totalmente no momento. A retroiluminação LED avançada garante que cada detalhe seja vibrante, mas reconfortante. Enquanto respira profundamente e se concentra na sua paz interior, o áudio Dolby Atmos reproduz sons suaves como a brisa suave do mar, o chilrear dos pássaros ou o farfalhar das folhas, melhorando a sua prática de atenção plena.

A Toshiba está empenhada em melhorar a vida dos consumidores, fornecendo tecnologia que prioriza o bem-estar. Venha celebra conosco o Dia da Saúde Mental com a experiência de entretenimento doméstico que nutre a tranquilidade e o relaxamento.

Para mais informações, visite: @Toshiba TV Global

Sobre a Toshiba TV:

Com mais de 70 anos de história na produção de TVs, a Toshiba TV é conhecida por seu design requintado, ideias inovadoras e invenções revolucionárias. Ao priorizar a qualidade de imagem superior e as experiências auditivas, a Toshiba TV estabelece novos padrões de entretenimento. A Toshiba TV é fruto da busca dos clientes pela excelência, fornecendo ao mundo produtos responsáveis para torná-lo um lugar melhor. Enfatizando a atenção aos detalhes do produto e ao avanço tecnológico, a Toshiba TV integra um design esteticamente agradável, garantia de qualidade e reputação da marca para ressaltar seu compromisso com a autenticidade no mundo real e uma dedicação sincera aos seus consumidores, apresentando a filosofia de design de longa data da Toshiba TV e a busca contínua pela qualidade do produto.

