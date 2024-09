Détendez-vous dans votre sanctuaire domestique avec Toshiba TV

HONG KONG, 27 septembre 2024 /PRNewswire/ -- En l'honneur de la Journée de la santé mentale du 10 octobre, Toshiba TV présente une série de téléviseurs de nouvelle génération conçus pour transformer tout espace de vie en une oasis sereine de calme et de relaxation. Les caractéristiques visuelles et audio des modèles de téléviseurs Toshiba X9900, Z870 et Z670 rehaussent chaque expérience visuelle, créant ainsi un sanctuaire domestique paisible, à l'abri du stress de la vie quotidienne.

Créez la tranquillité d'esprit à la maison avec Toshiba TV

Transformez votre maison en un sanctuaire et créez votre tranquillité d'esprit par le biais du téléviseur Z870 de Toshiba. Imaginez que vous vous promeniez dans la douce lumière de votre salon, tandis que votre téléviseur Toshiba diffuse une playlist de musique d'orchestre apaisante pour créer une ambiance paisible. Lorsque vous vous installez confortablement dans votre fauteuil, la musique améliorée par le système Dolby Atmos et de son ambiophonique REGZA 2.1.2 vous enveloppe, vous donnant l'impression d'être entouré de vos musiciens préférés.

Pour ceux qui recherchent une expérience audio plus enchanteresse, le Toshiba X9900 est équipé du puissant REGZA Power Audio Extreme, qui combine les technologies « ZR 5.1.2 surround » et « Tru Bass Processor », qui offrent des sons véritablement cinématiques, idéaux pour transformer votre salon en home cinéma. Que vous travailliez sur un entraînement matinal ou que vous vous détendiez le soir, les fonctionnalités intelligentes du téléviseur Toshiba vous permettent de naviguer en toute transparence dans le contenu, où vous pouvez apprécier la performance mélodieuse de vos notes préférées.

Passerelle vers des programmes de bien-être mental

Les téléviseurs Toshiba ne se contentent pas d'offrir une expérience visuelle relaxante, ils servent également de passerelles vers un monde de ressources en matière de santé mentale. Grâce aux fonctions intelligentes intégrées et à l'intégration transparente avec les plateformes, vous pouvez facilement accéder à une vaste bibliothèque de méditations guidées, de documentaires sur la nature et d'autres programmes axés sur le bien-être . Cette capacité de diffusion en continu des séries de téléviseurs Toshiba améliore non seulement votre expérience visuelle, mais aussi votre bien-être mental, en créant un sanctuaire paisible dans votre maison.

S'évader dans la nature grâce au divertissement à domicile immersif

Rejoignez-nous pour une évasion avec le Toshiba Z670, conçu pour améliorer votre expérience de relaxation ou de méditation. Grâce à sa qualité d'image 4K époustouflante, le Z670 affiche magnifiquement des scènes de nature paisibles ou des vidéos de méditation guidée, vous permettant de vous immerger pleinement dans l'instant présent. Le rétroéclairage LED avancé garantit que chaque détail est à la fois vibrant et apaisant. Pendant que vous respirez profondément et que vous vous concentrez sur votre paix intérieure, le son Dolby Atmos diffuse des sons apaisants tels que celui de la brise marine, le gazouillis des oiseaux ou le bruissement des feuilles, renforçant ainsi votre pratique de la pleine conscience.

Toshiba s'engage à améliorer la vie des consommateurs en fournissant une technologie qui donne la priorité au bien-être. Rejoignez-nous pour célébrer la Journée de la santé mentale, avec l'expérience du divertissement à domicile qui favorise la tranquillité et la relaxation.

Pour plus d'informations, visitez le site : @Toshiba TV Global

