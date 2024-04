Descubra os segredos para uma pele reluzente em todas as fases da vida

Produtos dermocosméticos aliados a procedimentos estéticos minimamente invasivos podem auxiliar nos cuidados para manter uma pele saudável ao longo dos anos

SÃO PAULO, 8 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Cuidar da pele do rosto e do corpo é uma prática essencial para manutenção do bem-estar. Ao longo da vida, adotar uma rotina de cuidados pode contribuir para uma saúde mais duradoura. Nesse sentido, alguns produtos dermocosméticos e procedimentos estéticos minimamente invasivos podem auxiliar nos tratamentos e devem ser pensados de forma individual para atender cada necessidade, a partir da recomendação de um profissional habilitado.

É importante ressaltar que cada fase da vida requer cuidados específicos e adaptados às necessidades individuais. Durante a infância, por exemplo, a proteção solar e a hidratação são fundamentais para preservar a pele delicada. Já na adolescência, o controle da oleosidade e a atenção à acne, provavelmente, serão as prioridades.

"Na adolescência, a pele pode enfrentar vários desafios, como o aumento da produção de sebo, resultando em pele oleosa e propensa à acne. Além disso, os hormônios podem causar mudanças na textura e na hidratação da pele", afirma o dermatologista Dr. Otávio Macedo (CRM SP 35851).

Por isso, para os adolescentes que buscam controlar a oleosidade, é importante, por exemplo, encontrar uma rotina de produtos que atendam essa necessidade, iniciando a skincare com o sabonete adequado para a limpeza da pele.

Dermocosméticos aliados à procedimentos estéticos na fase adulta

Na fase adulta, as necessidades passam a ser outras e, por isso, os cuidados com a pele também precisam ser adaptados. "Nessa fase a pele enfrenta desafios relacionados ao envelhecimento, como o aparecimento de rugas, linhas de expressão, perda de firmeza e manchas causadas pela exposição solar. Além disso, a manutenção da hidratação torna-se essencial para prevenir o ressecamento e a opacidade da pele. A busca por tratamentos que ajudam a gerenciar o processo de envelhecimento torna-se uma preocupação para muitas pessoas nesse período", afirma a dermatologista Dra. Daniela Pimentel (CRM SP 112165).

Nesse sentido, para quem deseja começar a cuidar do aspecto da pele do corpo, a Loção Hidratante Cetaphil1,2 reduz imediatamente o ressecamento3***** da pele e possui uma textura leve4*****. Além disso, estimula as 15 ceramidas que a pele precisa5,6 e proporciona 48h de hidratação na vida adulta.

Para o cuidado facial, Cetaphil Optimal Hydration Water Gel Restaurador pode ser a escolha perfeita. O produto garante a sensação e aparência de pele suave imediatamente após o uso4 e possui hidratação duradoura de até 72 horas7. Ele é indicado para a hidratação de todos os tipos de pele, inclusive para as peles mistas e oleosas4, e seu uso contínuo também melhora a qualidade da pele ao longo do tempo4 e 84% dos usuários perceberam que o produto auxilia na redução das linhas finas decorrentes do ressecamento da pele após 1 mês de uso8.

Ainda para cuidar da saúde da pele, os pacientes na fase adulta podem contar com Restylane®, a linha de ácido hialurônico injetável que proporciona os resultados mais naturais na opinião dos especialistas9. Restylane®Skinboosters™ melhora os 6 aspectos principais de qualidade da pele: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros, com resultados duradouros de até 15 meses10-13****** e pode servir como um auxiliar para dar aquele "glow" no rosto.

"Os tratamentos minimamente invasivos que usam o ácido hialurônico ajudam no preenchimento, estruturação e refinamento da pele. O uso desse produto também nessa fase da vida pode ajudar o paciente a obter uma pele mais hidratada com resultados personalizados e imediatos. Sempre focando no embelezamento natural de cada paciente", afirma a Dra. Taiz Campbel (CRM SP 136527).

Na fase adulta, é crucial manter a atenção aos cuidados com a pele do rosto e do corpo, ajustando-os de acordo com as necessidades específicas desse período. Neste estágio, ocorre a diminuição gradual do colágeno em cerca de 1% ao ano, a partir dos 20 anos14, tornando importante a adaptação dos cuidados e o aumento do estímulo à produção de colágeno, além da atenção especial à elasticidade da pele.

Sculptra®, o bioestimulador de colágeno original*, possui exclusiva tecnologia PLLA-SCA™15** e duplo mecanismo de ação: preserva o colágeno***16 e estimula sua produção na pele em 66,5%17, em 3 meses, aumentando sua espessura em 73%, em média, após 12 meses18. Sculptra® tem ainda o melhor perfil de segurança do mercado19****, e possui longa duração comprovada de mais de 2 anos20.

Junto com esse tratamento, a linha Cetaphil Healthy Renew pode auxiliar a minimizar os sinais de envelhecimento em todos os tipos de pele21-22.

O Sérum Facial Cetaphil Healthy Renew, por exemplo, possui peptídeos purificados em sua composição, o que promove ação pró-colágeno e antioxidante23, aumentando a elasticidade da pele em 52% após 8 semanas24 e ajudando na redução de 23% das rugas após 4 semanas25. Esse produto, clinicamente testado26, age também nos 9 sinais de envelhecimento: luminosidade, elasticidade, firmeza, aparência de linhas finas, brilho, hidratação, textura, maleabilidade e uniformidade da pele27.

"Com uma abordagem adaptada às particularidades de cada fase da vida, é possível manter a pele saudável e radiante em todas as idades. O uso de dermocosméticos e procedimentos estéticos minimamente invasivos são possibilidades para que cada tratamento obtenha sucesso, sempre respeitando cada história de pele", conclui o dermatologista Otávio Macedo.

É importante lembrar que buscar orientação profissional para desenvolver um plano de cuidados personalizado pode garantir que os procedimentos estéticos minimamente invasivos sejam seguros e eficazes, promovendo assim uma jornada de cuidado com a pele que acompanhe as mudanças ao longo da vida. Além disso, é recomendada a ida ao dermatologista para a indicação dos dermocosméticos ideais para cada tipo de pele.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381687/CETAPHIL_LATAM_HEALTHY_RENEW_FACE_SERUM_30g_FOP.jpg

FONTE Galderma