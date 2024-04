Design chinês brilha: "CCD Night" ilumina Salone del Mobile.Milano com programação excepcional

MILÃO, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A empresa líder em design de interiores Cheng Chung Design (CCD) organizou uma grande celebração, "Stellar Voyage - CCD Night", por ocasião do 30º aniversário da empresa, em 18 de abril, no Four Seasons Hotel Milano durante o Salone del Mobile.Milano.

A celebração contou com a presença de mais de 200 convidados ilustres, incluindo o presidente do Salone del Mobile. Milano, professores e acadêmicos de instituições acadêmicas de renome mundial, fundadores de empresas de arquitetura e design de interiores de renome mundial, marcas de moda internacionais, artistas/designers contemporâneos de renome, marcas parceiras, clientes, grupos de gestão hoteleira e mídia internacional.

"Milão é a cidade da moda e da arte do mundo. A CCD evoluiu de uma agência de design e criação para um ecossistema que combina marcas de tecnologia, arte e estilo de vida. Estrategicamente, procuramos expandir-nos ainda mais no mercado internacional, a CCD está a criar ligações e a mobilizar recursos criativos à escala global para atender os nossos estimados clientes em todo o mundo", disse Joe Cheng, fundador da Cheng Chung Design.

A CCD está continuamente ampliando os limites do design e construindo parcerias estratégicas com Kohler e Occhio. Colaboramos com a Kohler para desenvolver uma nova suíte de estilo chinês inspirada na Cidade Proibida, com estreia prevista para a Kitchen & Bath China 2024. Além disso, a nossa colaboração com a Occhio permite-nos fornecer soluções de iluminação inteligente centradas no ser humano para vários projetos de CCD.

Durante o Salone del Mobile.Milano, a CCD apresenta o produto de design original concebido pela sua marca de estilo de vida COSMO CROSS com o objetivo de tornar a arte acessível na vida no SaloneSatellite, uma exposição única que dedica especial atenção aos jovens designers. A CCD também lançou duas novas coleções concebidas em conjunto com a SCIC e a Newform, fortalecendo a cooperação cruzada e quebrando continuamente as barreiras do design.

A CCD/Cheng Chung Design (HK) foi fundada pelo Sr. Joe Cheng, especializada no fornecimento de serviços de design de interiores e consultoria para hotéis de marcas internacionais de primeira linha. O CCD foi classificado como nº 1 no TOP 10 de hospitalidade da US Interior Design Magazine em 2022. A CCD recebeu a homenagem "Top 500 Asian Brands" em 2019 e 2020.

O CCD sempre foi um ícone na área de design hoteleiro, com todo o modo de operação da cadeia da indústria (pré-consultor, projeto arquitetônico, design de interiores, eletromecânico, iluminação, logotipo, capa mole, obras de arte, etc.) cobrindo hotelaria, complexos corporativos, comerciais e projetos residenciais de alto padrão. Em resposta às exigências diversificadas do mercado, a CCD tem lançado sucessivamente diversas submarcas: UCD, Wowu Art Consultancy, Raritag Network Technology e COSMO CROSS, que alcançaram conexão transfronteiriça e personalização privada de produtos e serviços.

