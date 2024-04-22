海外出圈，「星程‧CCD之夜」閃耀米蘭

米蘭2024年4月22日 /美通社/ -- 2024年意大利米蘭國際家具展期間，4月18日，CCD鄭中設計30周年慶典「星程‧CCD之夜」在米蘭四季酒店盛大舉辦，出席本次慶典盛會的嘉賓有米蘭國際家具展覽會主辦方、全球知名學府3教授和學者、全球知名建築和室內設計公司創始人、國際時尚品牌、當代知名藝術家和設計師，以及全球合作知名品牌、業主、酒店管理集團高管代表，和全球知名媒體等，現場逾百位嘉賓，共同見證CCD的星路歷程。

CCD創始人鄭忠先生表示，「米蘭是世界時尚藝術中心。CCD從一家設計創意機構，發展成為集合科技、藝術、生活方式等為一體的生態系統；從定位國際到深耕國際，CCD將從米蘭再出發，深度鏈接全球創意資源，服務全球客戶。」