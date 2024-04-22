海外出圈，「星程‧CCD之夜」閃耀米蘭

CCD鄭中設計
22 4月, 2024, 15:09 CST
米蘭2024年4月22日 /美通社/ -- 2024年意大利米蘭國際家具展期間，4月18日，CCD鄭中設計30周年慶典「星程‧CCD之夜」在米蘭四季酒店盛大舉辦，出席本次慶典盛會的嘉賓有米蘭國際家具展覽會主辦方、全球知名學府3教授和學者、全球知名建築和室內設計公司創始人、國際時尚品牌、當代知名藝術家和設計師，以及全球合作知名品牌、業主、酒店管理集團高管代表，和全球知名媒體等，現場逾百位嘉賓，共同見證CCD的星路歷程。
CCD創始人鄭忠先生表示，「米蘭是世界時尚藝術中心。CCD從一家設計創意機構，發展成為集合科技、藝術、生活方式等為一體的生態系統；從定位國際到深耕國際，CCD將從米蘭再出發，深度鏈接全球創意資源，服務全球客戶。」
延伸設計邊界，多維跨界與融合。CCD與科勒合作共創以故宮經典元素為靈感的新中式套間，該空間將於2024年上海廚衛展上亮相。德國高奢燈具品牌Occhio與CCD廣泛合作，為CCD項目各種應用場景提供以人為本的智能化燈光解決方案。
同時，在4月16-21日米蘭展期間，CCD×SCIC、CCD×Newform聯名設計款產品在米蘭驚喜亮相。CCD旗下的生活方式品牌COSMO CROSS的原創系列產品也在米蘭國際家具展衛星展展出。
作為「亞洲品牌500強」、全球酒店室內設計排名第一的品牌，CCD將繼續為全球創意貢獻力量，以設計實現人居關懷，以時間成就完美之道。
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SOURCE CCD鄭中設計
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