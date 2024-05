Destravando a eficiência: as atualizações inteligentes da TrinaTracker revitalizam usina solar

CHANGZHOU, China, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Uma usina fotovoltaica na província de Shandong, um dos primeiros projetos no setor, recentemente enfrentou gargalos de eficiência devido à sua tecnologia ultrapassada. Para enfrentar os crescentes problemas operacionais e de manutenção e a redução de eficiência na geração de energia, a TrinaTracker, fornecedora líder de soluções de rastreamento inteligente subsidiária da Trinasolar, baseou-se em sua ampla experiência e tecnologia avançada de inteligência digital, o Smart Control System, para realizar uma transformação tecnológica emblemática.

A usina fotovoltaica de Shandong. (Foto: TrinaTracker)

O ponto central da atualização envolveu a substituição do sistema de controle eletrônico obsoleto da central elétrica por TCUs e NCUs desenvolvidos pela própria TrinaTracker. Isso eliminou as barreiras de comunicação e aprimorou o mecanismo de defesa de segurança. A estratégia de armazenamento meticulosamente desenvolvida da TrinaTracker é ativada automaticamente quando chegam ventos fortes, ajustando o rastreador de forma inteligente com base em dados meteorológicos em tempo real para mitigar os riscos apresentados por condições climáticas adversas. Além disso, o TCU identifica sobrecargas do motor e aciona o programa de recolha, evitando danos estruturais causados por sobrecorrente e garantindo estabilidade e segurança no longo prazo.

Para desbloquear o potencial de geração de energia, a TrinaTracker integrou seus algoritmos inteligentes SuperTrack, equipados com o algoritmo de backtracking inteligente (Smart Backtracking Algorithm, SBA) e o algoritmo de rastreamento inteligente (Smart Tracking Algorithm, STA). O SBA utiliza um modelo patenteado de mini-sombreamento para construir um mapa 3D com emprego dos dados de terreno, possibilitando a autoaprendizagem e a auto-otimização para detecção de parâmetros em tempo real e maximização das vantagens do rastreador. O STA conta com o modelo de irradiância bifacial para determinar o ângulo ideal do rastreador para condições nubladas e chuvosas, minimizando a rotação e estendendo as horas de operação.

A incorporação da Trina Smart Cloud revolucionou as práticas operacionais e de manutenção convencionais. A plataforma permite monitoramento em tempo real e detecção e exibição rápida de falhas, além de recursos como compartilhamento de dados, mapas digitais e diagnóstico de saúde para melhorar a eficiência operacional geral e garantir a saúde da usina.

A empresa de O&M que controla a central elétrica elogiou a "estratégia de reforma técnica profunda" da TrinaTracker por resolver as falhas operacionais de forma significativa, além de garantir operações robustas para o sistema através da integração de monitoramento digital e tecnologia de rastreamento inteligente.

No setor fotovoltaico, de rápida evolução, a inovação tecnológica é a força motriz responsável pelo avanço do setor. O sistema de controle inteligente da TrinaTracker é utilizado no mundo inteiro, com contratos que superam 6,2 GW em 16 países e regiões. A empresa tem como compromisso uma abordagem focada no cliente, refinando e inovando seus sistemas de forma contínua por meio de projetos de campo e esforços colaborativos para reduzir custos e aumentar a eficiência das centrais fotovoltaicas, catalisando a evolução para um novo tipo de sistema de energia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423218/shandong_renquan_project_picture.jpg

