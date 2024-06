Effizienz freisetzen: Intelligente Upgrades von TrinaTracker revitalisieren Solarkraftwerk

CHANGZHOU, China, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Ein Photovoltaik-Kraftwerk in der Provinz Shandong, eines der frühesten Projekte in diesem Bereich, stieß vor kurzem aufgrund seiner veralteten Technologie auf Effizienzengpässe. Um den zunehmenden Betriebs- und Wartungsproblemen und der sinkenden Effizienz der Stromerzeugung zu begegnen, hat TrinaTracker, ein führender Anbieter von intelligenten Tracker-Lösungen unter dem Dach von Trinasolar, sein umfassendes Fachwissen und seine fortschrittliche Technologie der digitalen Intelligenz, das Smart Control System, genutzt, um eine bahnbrechende technologische Transformation durchzuführen.

The Shandong photovoltaic power plant. (Photo: TrinaTracker)

Das Kernstück der Modernisierung war der Austausch des veralteten elektronischen Steuerungssystems des Kraftwerks durch die von TrinaTracker selbst entwickelten TCUs und NCUs. Dadurch wurden Kommunikationsbarrieren beseitigt und der Sicherheitsschutzmechanismus verbessert. Die sorgfältig ausgearbeitete Verstauungsstrategie von TrinaTracker wird bei starkem Wind automatisch aktiviert und passt den Tracker auf der Grundlage meteorologischer Daten in Echtzeit intelligent an, um die Risiken durch schlechtes Wetter zu mindern. Darüber hinaus erkennt die TCU Überlastungen des Motors und löst das Abstellprogramm aus, um strukturelle Schäden durch Überstrom zu verhindern und langfristige Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.

Um das Stromerzeugungspotenzial zu erschließen, integrierte TrinaTracker seine intelligenten SuperTrack-Algorithmen, die mit dem Smart Backtracking Algorithm (SBA) und dem Smart Tracking Algorithm (STA) ausgestattet sind. SBA verwendet ein patentiertes Mini-Schattenmodell, um eine 3D-Karte aus Geländedaten zu erstellen, die selbstlernend und selbstoptimierend ist, um die Parameter in Echtzeit zu erfassen und die Vorteile des Trackers zu maximieren. Die STA stützt sich auf das bifaziale Bestrahlungsstärkemodell, um den optimalen Nachführwinkel für bewölkte und regnerische Bedingungen zu bestimmen, die Rotation zu minimieren und die Betriebszeiten zu verlängern.

Die Einbindung der Trina Smart Cloud hat die herkömmlichen Betriebs- und Wartungspraktiken revolutioniert. Die Plattform ermöglicht Echtzeitüberwachung, prompte Fehlererkennung und -anzeige sowie Funktionen wie Datenaustausch, digitale Karten und Zustandsdiagnose, um die Gesamteffizienz des Betriebs zu verbessern und die Gesundheit des Kraftwerks zu gewährleisten.

Das für das Kraftwerk zuständige Betriebs- und Wartungsunternehmen lobte die „umfassende technische Reformstrategie" von TrinaTracker, die durch die Integration von digitaler Überwachung und intelligenter Verfolgungstechnologie Betriebsstörungen in erheblichem Umfang behebt und einen robusten Systembetrieb gewährleistet.

In der sich rasch entwickelnden Photovoltaikbranche ist die technologische Innovation die treibende Kraft, die den Sektor vorantreibt. Das Smart Control System von TrinaTracker ist weltweit im Einsatz, mit Verträgen über mehr als 6,2 GW in 16 Ländern und Regionen. Das Unternehmen hat sich einem kundenorientierten Ansatz verschrieben und entwickelt seine Systeme im Rahmen von Feldprojekten und gemeinsamen Anstrengungen kontinuierlich weiter, um die Kosten zu senken und die Effizienz von PV-Kraftwerken zu steigern und so die Entwicklung hin zu einer neuen Art von Energiesystemen voranzutreiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423130/shandong_renquan_project_picture.jpg