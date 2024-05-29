解鎖效能升級新時代, 天合跟蹤引領山東光伏電站數智化轉型

安全與保護機制的升級

技改核心在於天合跟蹤自研TCU及NCU替換電站舊有電控系統，解決通訊障礙並強化安全防禦機制。過往因缺乏有效的保護模式，一旦遇到極端天氣或設備異常，極易引發安全事故。天合跟蹤精心設計的保護策略，能夠在強風來襲之際自動激活，依據實時氣象數據智能調節支架姿態，大幅降低惡劣天氣對電站構成的威脅，從根本上增強了整體運營的安全係數。現今，TCU能夠瞬時識別電機過載狀況並立即啟動保護程序，有效遏制因過流可能導致的支架結構損傷，從而確保設備的持久穩定與安全運行。

解鎖發電潛能：SuperTrack智能算法

該電站地處山地，在實際安裝和運行過程中會遇到多種複雜環境因素造成組件遮擋，SuperTrack智合包含智能逆跟蹤算法(SBA)，其基於天合「微遮擋模型專利技術」，可通過地形數據構建三維地圖實現自學習自優化實時感知優化參數，充分發揮跟蹤支架的發電優勢，提升光伏發電；同時，SuperTrack 還包含智能跟蹤算法(STA), 其依據雙面輻照模型，可確保陰雨天支架最優角度，減少旋轉，延長工作時間，尤其在散射光下發電更佳，增加電站收益。

強化運維管理：天合智慧雲平台

在運維層面，天合智慧雲監控平台的加入，徹底改變了電站的傳統運維模式。該平台能夠實時監控支架運行狀態，及時發現並報警顯示故障點，有效縮短了故障響應時間，減少了發電損失。此外，通過「數據分享」、「數字地圖」、「健康診斷」等功能，運維團隊能夠精準定位問題，制定高效維護計劃，進一步提升了運維效率與電站的整體健康水平。

該電站的運維公司提到：「天合提供的全方位技改策略，從方案定制至售後，服務敏捷貼心，徹底改善了支架運作故障，確保系統穩健運行。通過融入數字化監控和智能追蹤技術，我們得以快速洞察系統狀態，高效排查故障，極大減輕人工巡視負擔，有效控制運維開支。」

目前天合跟蹤智能控制系統全球廣泛應用，簽約總量超6.2GW，遍及16個國家和地區。未來，天合跟蹤將堅持客戶導向，通過實證項目和深度合作，持續優化系統，深化創新，以精細智能方案助光伏電站降本增效，推動新型電力系統的發展變革。

SOURCE 天合跟蹤