Desvendando as olheiras: saiba quais são suas causas, cuidados necessários e tratamentos para a região dos olhos

Hábitos saudáveis, sono regulado, dermocosméticos e ácido hialurônico injetável são algumas opções para minimizar o escurecimento em torno dos olhos

SÃO PAULO, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A área dos olhos é uma das regiões mais sensíveis e delicadas do rosto, sendo uma das primeiras a demonstrar sinais de envelhecimento como rugas, flacidez e linhas finas. Como se não bastasse, é nessa região que também aparecem as olheiras, marcas escurecidas geralmente de coloração marrom ou arroxeada que surgem em torno dos olhos e que causam um certo incômodo estético, afetando a autoestima de homens e mulheres.

Ao contrário do que muitos pensam, o escurecimento da região dos olhos não é algo relacionado à idade. Uma das causas é a deposição de pigmentos escuros produzidos pelos melanócitos, um tipo de célula que é responsável pela pigmentação da pele. Pele muito fina e a presença de vasos capilares com coloração escura também podem causar o surgimento das olheiras, que podem ser passadas de geração para geração1.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a alta exposição ao sol, fricção ao limpar ou coçar demais a área dos olhos, respiração bucal, desidratação, distúrbios de sono e tabagismo são alguns dos fatores que contribuem para o aparecimento das olheiras1. Felizmente, já existem formas e tratamentos que ajudam a minimizar esse aspecto cansado da pele, além de manter hábitos mais saudáveis e uma boa noite de sono.

Dermocosméticos criados especificamente para a área dos olhos com ativos em sua formulação que hidratam e auxiliam na melhora da pele podem ser incluídos em uma rotina de skincare para combater as olheiras.

A dermatologista Dra. Vivian Simões (CRM-RS 36497) explica a ordem correta para utilizar produtos para a área dos olhos. "Após a etapa de higienização com o sabonete adequado para o seu tipo de pele, devem ser aplicados os séruns preferencialmente com ativos como ácido hialurônico, niacinamida e pantenol em suas fórmulas, que garantem mais hidratação e proteção. Depois, deve-se usar um hidratante adequado e finalizar os cuidados com um protetor solar", afirma.

Pensando nisso, Cetaphil, a marca #1 em recomendação pelos dermatologistas*, desenvolveu séruns que auxiliam no rejuvenescimento e hidratação da pele. Saiba mais sobre cada um deles:

O Sérum para Olhos Cetaphil Healthy Renew tem rápida absorção2, diminui as olheiras e sinais de fadiga3, auxilia na melhora da luminosidade e uniformização do tom da pele4 e ainda contribui com a redução de 12% na aparência das linhas finas e rugas5. Sua fórmula conta com pantenol, componente que melhora a barreira cutânea protegendo contra a irritação da pele6.

O Sérum Renovador para Área dos Olhos Cetaphil Optimal Hydration promove hidratação prolongada por 48 horas7 e melhora significativamente a luminosidade da região dos olhos após o primeiro mês de uso8. Contém a fórmula inovadora HydroSensitiv™ com blue daisy, que aumenta a concentração de água na pele em 50% proporcionando maior retenção e hidratação9.

Outra opção eficaz são os tratamentos estéticos minimamente invasivos, como a aplicação de ácido hialurônico injetável na região dos olhos. "Em olheiras mais profundas, recomendamos o preenchimento com ácido hialurônico que, além de proporcionar mais volume, deixa a região mais hidratada com resultados imediatos e duradouros", explica a dermatologista Vivian Simões.

Restylane®, a linha de ácido hialurônico injetável que proporciona resultados personalizados**10-14 e naturais na opinião dos especialistas15, com duração de até 36 meses16, pode servir como um auxiliar para o tratamento de olheiras.

Desde cuidados diários até procedimentos estéticos injetáveis, são muitas as opções para reconquistar a tão sonhada autoestima e encontrar sua melhor versão. Antes de usar qualquer produto, é importante destacar que é fundamental consultar um profissional para entender quais são os cuidados indicados para seu tipo de pele. No caso de Restylane®, a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável.

1Sociedade Brasileira de Dermatologia. Veja o que são, como e por que se formam as incômodas olheiras. Acesso em 25 de março de 2024 em https://www.sbd.org.br/veja-o-que-sao-como-e-por-que-se-formam-as-incomodas-olheiras/

*IQVIA, GPS, base Set'23, MAT Set'23, quantidade de prescrições, total Brasil, canal varejo e delivery, considerando especialidade Dermatologia, CT2 D02 Emol/Protetores Derm, exceto NEC1 88 – Cuidados Infantis e NEC2 83F - Protetores Solares.

2Claim de percepção conforme CL-002333: 90% dos usuários consideraram que o produto absorve rapidamente. *Estudo realizado com 40 voluntários, n=40

3IN USE TEST UNDER DERMATOLOGICAL AND OPHTALMOLOGICAL CONTROLS, WITH EVALUATION OF THE EFFICACY OF A PRODUCT APPLIED UNDER NORMAL CONDITIONS OF USE - MULTICENTRIC STUDY - RD.27.SPR.202953 - P2275

4-5RD.27.SPR.202953 (FIL 1711); *Estudo realizado com 41 participantes, após 4 semanas de uso.

6Bissett DL. Common cosmeceuticals. Clin Dermatol. 2009 Sep-Oct;27(5):435-45. doi:10.1016 /j.clindermatol.2009.05.006. PMID: 19695474

7RD.27.SPR.202360 - P1368 Clinical study for the evaluation of the effect of a cosmetic investigational product on the moisturization degree of the upper layers of the epidermis and on the cutaneous barrier

function, after a single cutaneous application, in the adult subject

8RD.27.SPR.202369- P1368 ASSESSMENT ON HUMAN BEINGS WITH SENSITIVE SKIN OF THE EFFECTS ON THE CUTANEOUS STATE OF A COSMETIC PRODUCT AND CONFIRMATION OF ITS OCULAR, PERI-OCULAR AND CUTANEOUS ACCEPTABILITY AFTER 28 DAYS OF APPLICATION IN CONDITIONS OF NORMAL USE.

*Avaliado por dermatologistas em 41 participantes, aplicação 2 vezes ao dia

9RD.53.SPR.118777_In vitro_1679_CLO_2020_P1368__RAMAN study

*Estudo in vitro

** Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento

10Philipp-Dormston WG, Wong C, Schuster B, Larsson MK, Podda M. Evaluating Perceived Naturalness of Facial Expression After Fillers to the Nasolabial Folds and Lower Face With Standardized Video and Photography. Dermatol Surg. 2018 Jun;44(6):826-832.

11Edsman K, Nord LI, Ohrlund A, Lärkner H, Kenne AH. Gel properties of hyaluronic acid dermal fillers. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1170-9.

12Rzany B, Cartier H, Kestemont P, Trevidic P, Sattler G, Kerrouche N, Dhuin JC, Ma YM. Full-face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1153-61.

13Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. J Drugs Dermatol. 2012 Jan;11(1 Suppl):s5-8.

14Ohrlund A. New method to study the balance of firmness and flexibility for HA fillers. Pôster apresentado no AMWC 2019.

15Data on File. Message Recall Aesthetics. HSR Health. Maio 2021. *Pesquisa realizada pelo segundo ano consecutivo, 2021(n=141) e 2022 (n=150)

16Narins R.S., Brandt F.S., Dayan S.H. et al. Persistence of nasolabial fold correction with a hyaluronic acid dermal filler with retreatment: results of an 18-month extension study. Dermatol Surg. 2011 May;37(5):644-50. *Estudo em sulco nasolabial com retratamentos em 9 e 18 meses, n=52

Sobre a Galderma

A Galderma é líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência com marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele –, atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Alastin em Skincare Dermatológico; além de Benzac e Loceryl em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com.br

Contato

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393917/CETAPHIL_LATAM_HEALTHY_RENEW_EYE_SERUM_15g_FOP.jpg

FONTE Galderma