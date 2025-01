El modelo EMU CR450, un gran avance en tecnología ferroviaria, establece nuevos estándares de velocidad, seguridad y confort

PEKÍN, 30 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- El prototipo de unidad múltiple eléctrica (EMU, por sus siglas en inglés) CR450 se presentó oficialmente en Pekín, lo que constituye un hito importante para el proyecto de innovación científica y tecnológica CR450. El prototipo comprende dos modelos, el CR450AF y el CR450BF, ambos diseñados y fabricados respectivamente por filiales de CRRC Corporation Limited ("CRRC", SHA: 601766), CRRC Sifang Rolling Stock Co., Ltd. y CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. de Qingdao. Los modelos están diseñados para alcanzar una velocidad de hasta 400 km/h (aproximadamente 249 mph), lo que establece nuevos estándares en la tecnología de trenes de alta velocidad.

El futuro de los trenes de alta velocidad: el prototipo EMU CR450 hace su presentación a 400 km/h El futuro de los trenes de alta velocidad: el prototipo EMU CR450 hace su presentación a 400 km/h (PRNewsfoto/CRRC Corporation Limited) El futuro de los trenes de alta velocidad: el prototipo EMU CR450 hace su presentación a 400 km/h (PRNewsfoto/CRRC Corporation Limited)

La serie CR450 lidera el campo con métricas de rendimiento superiores, incluida la velocidad de funcionamiento, la eficiencia energética, el nivel de ruido en cabina y la distancia de frenado. Entre los aspectos más destacados figuran:

Mayor velocidad: con una velocidad de prueba de hasta 450 km/h (280 mph) y una velocidad operativa de 400 km/h, el CR450 pretende reducir significativamente el tiempo de viaje, al ofrecer una experiencia de viaje más rápida y eficiente. Seguridad avanzada: los trenes presentan una menor distancia de frenado y una mayor estabilidad, por lo que mantienen la seguridad incluso a velocidades elevadas. Eficiencia energética: el diseño reduce la resistencia total del tren en un 22 % y el peso en un 10 %, lo que contribuye a una huella más ecológica. Confort mejorado: mejoras en el índice de confort, la reducción de 2 decibelios en el ruido del habitáculo y aumento del 4 % en el espacio de servicio garantizan un viaje más agradable y relajado para los pasajeros. Tecnología inteligente: las mejoras tecnológicas integrales en áreas como el control y la conducción de trenes, la interacción inteligente con el conductor, la supervisión de la seguridad y los servicios a los pasajeros garantizan una experiencia de viaje más inteligente, eficiente y segura tanto para los pasajeros como para los operadores.

El prototipo EMU CR450 incorpora tecnologías de vanguardia en materia de funcionamiento seguro a alta velocidad, reducción de la resistencia y el consumo, control de las vibraciones y el ruido, construcción ligera integral y diseño inteligente integrado. El conjunto de innovaciones no solo construye un sólido marco tecnológico para las unidades eléctricas múltiples (EMU) de 400 km/h, sino que también fomenta avances integrales en teoría, tecnología, equipos, normas y prácticas de gestión, lo que impulsa el panorama mundial de la tecnología ferroviaria de alta velocidad.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2588675/crrc.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2588676/20241230160350.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2588677/20241230160334.jpg

FUENTE CRRC Corporation Limited