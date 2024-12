Vorstellung der Zukunft des Hochgeschwindigkeitsbahnverkehrs: CR450 EMU-Prototyp fährt erstmals 400 km/h

CR450 EMU ist ein Durchbruch in der Bahntechnologie und setzt neue Maßstäbe bei Geschwindigkeit, Sicherheit und Komf ort

BEIJING, 30. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Der Prototyp des CR450 Elektrotriebwagens (EMU) wurde offiziell in Peking enthüllt und stellt einen wichtigen Meilenstein für das CR450 Science and Technology Innovation Project dar. Der Prototyp besteht aus zwei Modellen, dem CR450AF und dem CR450BF, die beide von Tochtergesellschaften der CRRC Corporation Limited („CRRC", SHA: 601766), Qingdao CRRC Sifang Rolling Stock Co., Ltd. und CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. entwickelt und hergestellt werden. Die Modelle sind für eine Geschwindigkeit von bis zu 400 km/h ausgelegt und setzen damit neue Maßstäbe in der Hochgeschwindigkeitsbahntechnologie.

Unveiling the Future of High-Speed Rail: CR450 EMU Prototype Debuts at 400 km/h Unveiling the Future of High-Speed Rail: CR450 EMU Prototype Debuts at 400 km/h Unveiling the Future of High-Speed Rail: CR450 EMU Prototype Debuts at 400 km/h

Die CR450-Serie ist in diesem Bereich absolut führend mit überragenden Leistungskennzahlen wie Betriebsgeschwindigkeit, Energieeffizienz, Geräuschpegel im Fahrgastraum und Bremsweg. Zu den Highlights gehören:

Höhere Geschwindigkeit : Mit einer Testgeschwindigkeit von bis zu 450 km/h und einer Betriebsgeschwindigkeit von 400 km/h soll der CR450 die Reisezeit erheblich verkürzen und ein schnelleres und effizienteres Reiseerlebnis bieten. Mehr Sicherheit : Die Züge zeichnen sich durch einen kürzeren Bremsweg und eine höhere Stabilität aus, wodurch die Sicherheit auch bei höheren Geschwindigkeiten gewährleistet ist. Energieeffizienz : Das Design reduziert den Gesamtwiderstand des Zuges um 22 % und das Gewicht um 10 % und trägt so zu einem grüneren Fußabdruck bei. Mehr Komfort : Ein verbesserter Komfortindex, ein um 2 dB geringerer Geräuschpegel im Fahrgastraum und um 4 % vergrößerte Servicebereiche sorgen für eine angenehmere und entspanntere Reise für die Fahrgäste. Intelligente Technologie : Umfassende technologische Verbesserungen in Bereichen wie Zugsteuerung und -führung, intelligente Zugführerinteraktion, Sicherheitsüberwachung und Fahrgastdienste sorgen für ein intelligenteres, effizienteres und sichereres Reiseerlebnis für Fahrgäste und Betreiber gleichermaßen.

Der Prototyp des CR450 EMU umfasst bahnbrechende Technologien für einen sicheren Hochgeschwindigkeitsbetrieb, reduzierten Luftwiderstand und Verbrauch, Vibrations- und Geräuschkontrolle, umfassende Leichtbauweise und integriertes intelligentes Design. Das Gesamtpaket der Innovationen schafft nicht nur einen robusten technologischen Rahmen für 400 km/h schnelle elektrische Triebwagenzüge (EMUs), sondern fördert auch umfassende Fortschritte in Theorie, Technologie, Ausrüstung, Normen und Managementpraktiken, die die globale Hochgeschwindigkeitstechnologie vorantreiben.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2588601/crrc.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2588577/20241230160350.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2588578/20241230160334.jpg