DFSK expande na América Latina com renovação da marca e lançamento do E5 PLUS no Chile

SANTIAGO, Chile, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em 1º de abril de 2026, a DFSK, marca de veículos de nova energia do SERES Group, realizou o evento de lançamento do E5 PLUS em Santiago, marcando oficialmente a entrada do E5 PLUS no mercado chileno.

DFSK E5 PLUS (PRNewsfoto/DFSK) Amy Gong, vice-presidente da SERES Overseas BU, faz um discurso (PRNewsfoto/DFSK) Maximiliano Meyer, Gerente de Marca da Inchcape, faz um discurso (PRNewsfoto/DFSK)

O lançamento no Chile marca o segundo passo da DFSK na América Latina após a renovação da marca e sinaliza o início da implementação de sua nova estratégia de marca no mercado. Com produtos inteligentes híbridos plug-in de alta qualidade e alto desempenho, adaptados às necessidades locais, a DFSK continua a fortalecer sua presença e expandir seu desenvolvimento no mercado de veículos de nova energia da região.

Projetado para as estradas chilenas, a tecnologia híbrida elétrica avançada proporciona uma experiência de condução confortável e suave

O Chile é um mercado líder na América do Sul, com uma base de consumidores madura e um alto nível de urbanização. À medida que a transição para a nova energia se acelera, a demanda por veículos de nova energia (NEVs) de alta qualidade e alto desempenho continua a crescer entre os consumidores locais.

Com base nos anos de experiência da DFSK no mercado local, o E5 PLUS foi totalmente adaptado e validado para as condições de condução do Chile, enfrentando com confiança uma ampla variedade de cenários, desde ruas urbanas até terrenos de altitude e rotas suburbanas não pavimentadas.

O E5 PLUS está equipado com o Sistema Super Electric Hybrid da SERES, oferecendo desempenho forte e estável mesmo nos terrenos montanhosos do Chile e em aclives íngremes. Desenvolvido internamente pela SERES, o sistema adapta-se de forma inteligente às diferentes condições de condução, otimizando o gerenciamento de energia para alcançar maior eficiência de combustível e atender à demanda local por economia.

Além disso, o sistema de suspensão adaptativa FSD garante uma condução suave e confortável, mesmo em estradas irregulares ou acidentadas, como trechos de cascalho e vias com buracos.

O novo modelo também vem equipado com imagem panorâmica de 360° e chassi transparente, oferecendo visibilidade em tempo real dos arredores do veículo, bem como da estrada sob o carro. Isso aumenta a segurança e facilita a condução em estradas montanhosas, curvas fechadas e ruas estreitas.

O veículo também está equipado com 2 radares de ondas milimétricas, 6 radares ultrassônicos e 5 câmeras de alta definição. Essas 13 unidades de sensores de alto desempenho trabalham em coordenação para detectar com precisão as condições da estrada, oferecendo proteção completa tanto na condução cotidiana quanto em cenários mais complexos.

Renovação da marca ganha impulso, expandindo a presença dos NEV na América Latina

O E5 PLUS já comprovou seus pontos fortes de produto e sua competitividade em diversos mercados internacionais. Após seu lançamento no Equador, o modelo rapidamente se tornou um dos híbridos de crescimento mais acelerado, conquistando forte reconhecimento e feedback positivo dos consumidores. No Egito, o modelo conquistou o primeiro lugar no segmento de SUVs de 7 lugares já no primeiro mês após o lançamento, com um desempenho de vendas sólido que validou tanto o produto quanto a competitividade da marca.

Este lançamento no Chile representa um passo fundamental na transformação da DFSK em uma marca automotiva ecológica e inteligente. Desde sua entrada nos mercados internacionais em 2005, a DFSK construiu ao longo de 20 anos uma presença global sólida, abrangendo mais de 70 países e regiões, com mais de 1.000 pontos de vendas e serviços, estabelecendo uma base firme para sua reputação como uma marca confiável.

A marca também apresentou seu novo slogan "Drives for Better", reafirmando seus valores centrais de "Drive for Everyone, Focus on New Energy, Serve with Reliability, and Keep Moving Forward" e seu compromisso de fazer a tecnologia beneficiar a todos, promovendo vidas melhores por meio da mobilidade ecológica.

Na construção de seu ecossistema de mercado, a DFSK cria uma plataforma global de cocriação focada no usuário e estabelece parcerias com concessionárias locais para desenvolver um ecossistema simbiótico, oferecendo suporte abrangente a seus parceiros. Com o E5 PLUS como ponto de partida, a DFSK avança em sua transição completa para a nova energia, trazendo produtos e serviços continuamente aprimorados para o mercado chileno.

Visando o futuro, a DFSK continuará a aprofundar suas operações localizadas na América Latina e apoiar a transição da região para a mobilidade de nova energia, guiada pela renovação da marca, impulsionada por produtos de alta qualidade e sustentada por parcerias de benefício mútuo. Junto com usuários e parceiros, a DFSK busca a ideia Drives for Better, construindo um futuro de mobilidade mais inteligente, ecológica e eficiente.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949541/Amy_Gong.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949542/Maximiliano_Meyer__Brand_Manager_of_Inchcape__delivers_a_speech.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg

FONTE DFSK