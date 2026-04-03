DFSK se expande en América Latina con la renovación de la marca y el lanzamiento del E5 PLUS en Chile

SANTIAGO, Chile, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 1.º de abril de 2026, DFSK, la marca de vehículos de nueva energía de SERES Group, celebró el evento de lanzamiento del E5 PLUS en Santiago, hecho que marcó la entrada oficial del E5 PLUS al mercado chileno.

E5 PLUS de DFSK (PRNewsfoto/DFSK) Amy Wong, vicepresidenta de la División Comercial Internacional de SERES, durante su discurso (PRNewsfoto/DFSK) Maximiliano Meyer, gerente de marca de Inchcape, durante su discurso (PRNewsfoto/DFSK)

El lanzamiento en Chile representa la segunda acción de DFSK en América Latina luego de la renovación de la marca e indica la implementación de su nueva estrategia de marca en el mercado. Gracias a sus vehículos híbridos enchufables inteligentes, de alto rendimiento y gran calidad, adaptados a las necesidades locales, DFSK continúa consolidando su presencia y ampliando su desarrollo en el mercado de los vehículos de nueva energía en la región.

Diseñada para las carreteras chilenas, la tecnología híbrida supereléctrica ofrece una experiencia de conducción cómoda y suave

Chile es uno de los principales mercados de América del Sur, con una base de consumidores consolidada y un alto nivel de urbanización. Con la aceleración de la transición hacia nuevas energías, la demanda de vehículos de nueva energía de alto rendimiento y gran calidad continúa aumentando entre los consumidores locales.

A partir de los años de experiencia de DFSK en el mercado local, el E5 PLUS ha sido completamente adaptado y validado para las condiciones de conducción de Chile, por lo que es capaz de enfrentar con seguridad una amplia variedad de situaciones que van desde las carreteras urbanas hasta los terrenos montañosos y vías suburbanas sin pavimento.

El E5 PLUS viene equipado con el sistema híbrido supereléctrico de SERES, que ofrece un rendimiento sólido y estable incluso en los terrenos montañosos de Chile y en las pendientes pronunciadas. El sistema de desarrollo propio de SERES se adapta de manera inteligente a las distintas condiciones de conducción para optimizar el consumo energético en función de conseguir una mayor eficiencia de combustible y satisfacer la demanda local de ahorro de combustible.

Asimismo, el sistema de suspensión adaptativa FSD garantiza una conducción suave y cómoda, incluso en carreteras en mal estado o con irregularidades, como caminos de grava y con baches.

El nuevo modelo también viene equipado con un chasis transparente y con imagen panorámica de 360°, que ofrece visibilidad en tiempo real tanto del entorno como de la carretera debajo del vehículo. Esta característica aumenta la seguridad y la facilidad de conducción en carreteras de montaña, curvas cerradas y calles estrechas.

El vehículo cuenta además con 2 radares de onda milimétrica, 6 radares ultrasónicos y 5 cámaras de alta definición. En conjunto, estas 13 unidades de detección de alto rendimiento trabajan de forma coordinada para identificar con precisión las condiciones de la carretera, lo que ofrece una protección de seguridad integral tanto en la conducción de todos los días como en situaciones más complejas.

La renovación de la marca cobra impulso y se amplía la presencia de vehículos de nueva energía en América Latina

El E5 PLUS ya ha demostrado sus fortalezas y competitividad en numerosos mercados internacionales. Luego de su lanzamiento en Ecuador, se convirtió rápidamente en uno de los modelos híbridos con más rápido crecimiento, al recibir amplio reconocimiento y comentarios positivos por parte de los consumidores. En Egipto, el vehículo se ubicó en el puesto n.º 1 en el segmento de los todoterrenos de 7 plazas durante el primer mes luego de su lanzamiento, y los excelentes resultados de las ventas sirvieron para validar tanto el producto como la competitividad de la marca.

Este lanzamiento en Chile marca un paso fundamental en la transformación de DFSK en una marca de vehículos ecológica e inteligente. Desde su llegada a los mercados internacionales en 2005, DFSK lleva 20 años desarrollando su alcance mundial, y en la actualidad opera en más de 70 países y regiones donde cuenta con más de 1000 centros de ventas y servicios, lo cual le permite establecer una sólida base para su reputación como marca confiable.

La marca también presentó su nuevo eslogan "Drives for Better," (Conduce para mejorar) que ratifica sus principios fundamentales de "Drive for Everyone, Focus on New Energy, Serve with Reliability, and Keep Moving Forward" (Conducción para todos, enfoque en las nuevas energías, servicio con fiabilidad y continuar avanzando), así como su compromiso de hacer que la tecnología nos beneficie a todos y mejorar la vida de las personas a través de la movilidad ecológica.

Con el desarrollo de su ecosistema de mercado, DFSK crea una plataforma de creación conjunta mundial y centrada en el usuario, y se asocia con los concesionarios locales para la conformación de un ecosistema simbiótico, mediante el cual les ofrece apoyo integral a sus colaboradores. Con el E5 PLUS como punto de partida, DFSK avanza en su transición total hacia las nuevas energías, y lleva constantemente productos y servicios actualizados al mercado chileno.

De cara al futuro, DFSK continuará ampliando sus operaciones localizadas en América Latina y apoyando la transición de la región hacia la movilidad con las nuevas energías, guiada por la renovación de su marca, impulsada por sus productos de calidad y apoyada en colaboraciones beneficiosas para todas las partes. Junto con sus usuarios y colaboradores, DFSK busca cumplir con su eslogan Drives for Better (Conduce para mejorar), y desarrollar un futuro más inteligente, ecológico y eficiente para la movilidad.

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FUENTE DFSK