A DFSK comemora 20 anos de expansão global com o E5 PLUS, o primeiro novo modelo estratégico de energia no exterior, que sai da linha de produção

CHONGQING, China, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 22 de outubro de 2025, na fábrica de Chongqing SERES Shuangfu, o primeiro novo modelo estratégico de energia no exterior da DFSK, o E5 PLUS, saiu oficialmente da linha de produção. Este momento marcante foi testemunhado em todo o mundo através de uma transmissão ao vivo online. Como um produto emblemático que marca a transição da marca para novas energias e tecnologias inteligentes, o lançamento do E5 PLUS não significa apenas um novo ponto de partida na jornada de 20 anos da DFSK no exterior, mas também responde à demanda global dos usuários por mobilidade verde. Este modelo será lançado em breve no Egito e no Equador, onde serão anunciados detalhes sobre seus recursos inteligentes, preços acessíveis e vários benefícios para o usuário.

Primeira Cerimônia de Desligamento da Linha E5 PLUS (PRNewsfoto/DFSK) Sr. Joe Zhou, Vice-Presidente da DFSK (PRNewsfoto/DFSK)

Como marca do SERES Group, a DFSK está profundamente envolvida nos mercados internacionais há 20 anos, ampliando seu alcance para mais de 70 países e regiões, com exportações acumuladas superiores a 500.000 veículos. Em vários mercados, incluindo a América do Sul e o Sudeste Asiático, ocupa o primeiro lugar entre as marcas chinesas em participação nas exportações. A DFSK entrou pela primeira vez no mercado externo em 2005 com veículos comerciais, tornando-se uma ferramenta confiável para pequenos e médios empreendedores em todo o mundo. Em 2016, expandiu-se para o segmento de veículos de passeio, introduzindo modelos que atendiam às necessidades de alto custo-desempenho das famílias sul-americanas. Em 2018, aventurou-se no mercado de energia renovável, iterando consistentemente produtos com base nas demandas dos usuários. Hoje, em meio à transição acelerada para novas energias e tecnologias inteligentes, a DFSK está passando de um "exportador tradicional de veículos movidos a combustível" para uma "marca automotiva verde inteligente". A DFSK está empenhada em liderar a transformação verde através do avanço tecnológico e do futuro sustentável, fornecendo aos consumidores globais soluções diárias de mobilidade verde.

Como um SUV de tamanho médio da marca DFSK, o novo E5 PLUS está posicionado como um "SUV Reliable Life Partner". Ele integra o gene "PLUS" em todos os detalhes do produto por meio de uma otimização precisa adaptada aos cenários diários dos usuários, redefinindo o valor de um novo SUV da família Energy com cinco recursos "PLUS". Estética PLUS: O design interno e externo apresenta um estilo minimalista, mas premium, aprimorando sua sofisticação visual. Space PLUS: Com uma taxa de ocupação ultra-alta de 66,4% e uma distância entre eixos de 2785 mm, o espaço interior efetivo atinge até 3162 mm. Oferece assentos flexíveis para 1 a 7 passageiros, proporcionando uma experiência luxuosa e espaçosa para viagens em família. Performance PLUS: Equipado com um trem de força híbrido plug-in e o SERES Super Electric Hybrid System, ele oferece potência forte, aceleração rápida e desempenho de frenagem estável e confiável. Safety PLUS: O sistema de gerenciamento de bateria (BMS) garante a segurança da bateria em tempo real. Complementado por 6 airbags, um chassi transparente de 540° e 5 funções de segurança ativas, ele oferece segurança em todos os domínios, fornecendo proteções de segurança ativas e passivas para todas as viagens. Intelligent PLUS: Com um sistema de infoentretenimento inteligente autodesenvolvido, ele suporta reconhecimento de voz em várias zonas, permitindo comandos de voz interativos sem esforço em toda a cabine.

A DFSK capacita indivíduos comuns por meio de tecnologia inteligente acessível para se tornarem heróis do dia a dia. De colarinhos brancos comuns que buscam melhorar sua qualidade de deslocamento, a proprietários de pequenas empresas preocupados com o orçamento, de profissionais voltados para a carreira que avançam na vida, a provedores familiares dedicados a seus entes queridos — o E5 PLUS atende às necessidades de diferentes empreendedores com seu consumo de combustível ultrabaixo, design refinado e interior espaçoso que equilibra estética e praticidade. Esses "heróis do cotidiano", que se esforçam incansavelmente para criar uma vida melhor, sempre foram o grupo principal que a DFSK acompanhou nos últimos 20 anos. Como afirmou o Sr. Joe Zhou, Vice-Presidente da DFSK, "Vinte anos marcam um novo ponto de partida. No futuro, permaneceremos fiéis ao nosso compromisso original com a qualidade confiável e acompanharemos todos os indivíduos comuns que vivem a vida com seriedade com tecnologia acessível e produtos ecológicos."

Do foco no combustível à nova energia, e da busca pela durabilidade à compreensão das necessidades dos clientes, o roll-off do E5 PLUS não apenas marca a aceleração da transição da DFSK para uma nova energia, mas também incorpora a visão da marca de que "a DFSK está comprometida em fazer com que a tecnologia beneficie a todos, melhorando vidas por meio da mobilidade verde". Com os próximos lançamentos no Egito e no Equador, a DFSK está pronta para fortalecer ainda mais sua posição nos mercados da América do Sul e do Norte da África, injetando um novo impulso na mobilidade verde global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802602/First_E5_PLUS__Line_Off_Ceremony.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802603/Mr__Joe_Zhou__Vice_President_of_DFSK__2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg

