Dia do Beijo: descubra como o ácido hialurônico injetável pode transformar os seus lábios

Tratamento com o Restylane®, da Galderma, pode ser grande aliado para cuidar, hidratar e desenhar os lábios

SÃO PAULO, 12 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Celebrado anualmente em 13 de abril, o Dia do Beijo homenageia uma das formas mais significativas de demonstrar afeto e carinho. No entanto, a data também serve como um lembrete sobre a importância de manter os cuidados com os lábios.

De acordo com a dermatologista Ana Macedo (CRM-AL 5267), a indústria da estética tem investido na área e apresentado diversos tratamentos para valorizar e cuidar da região. Dentre as opções, está o uso do ácido hialurônico. "Trata-se de uma substância hidratante presente naturalmente em nosso organismo, mas que, com o avançar da idade, tem sua produção reduzida¹. Ela está presente em diversos cosméticos e também pode ser encontrada em sua forma injetável com diferentes texturas, cada qual indicada para uma região²", explica a médica.

Uma das opções disponíveis no mercado é Restylane® , linha de ácido hialurônico injetável da Galderma que proporciona resultados personalizados*3-7 e mais naturais na opinião dos especialistas8. Um estudo publicado em 2020 mostra que 98% dos pacientes ficaram satisfeitos com a capacidade de beijar de seus lábios após o tratamento com Restylane®9.

Restylane® ainda oferece uma linha diversificada de preenchedores, com géis que possuem apresentações específicas para atender as necessidades de cada paciente. "Eu vejo o lábio como um dos pontos mais importantes, quando falamos sobre o embelezamento da face. E, atualmente, tivemos uma evolução muito grande no aumento do portfólio de diferentes géis de ácido hialurônico injetável, o que me permite abordar todos os tipos de lábios e oferecer um tratamento individualizado para cada um dos meus pacientes, de acordo com o resultado que queremos atingir", comenta a dermatologista Dra. Livia Sabia, especialista em Lábios (CRM-SP 0143768).

A influenciadora Jessica Flores, por exemplo, é uma das adeptas a esse tipo de procedimento. Em um vídeo postado em suas redes sociais, ela comenta que usa o ácido hialurônico injetável para corrigir uma pequena assimetria nos lábios. "Conversei com a minha dermatologista e, em conjunto, decidimos utilizar Restylane®, que garante mais hidratação e aquele volume que todo mundo deseja. Hoje, eu me olho no espelho e fico superfeliz quando vejo o resultado, que ficou bem natural", afirma.

"A aplicação do ácido hialurônico injetável nos lábios pode ter diferentes objetivos, como melhorar o contorno, quando eles não são bem definidos, aumentar do volume labial, nos casos em que eles são muito finos; eversão dos lábios, quando queremos que as partes fiquem mais aparentes, além do embelezamento, quando o objetivo é deixar o formato mais bonito e atraente", esclarece Ana Macedo.

É importante destacar que Restylane® é um produto utilizado em procedimentos estéticos injetáveis, que devem ser realizados por um profissional de saúde habilitado à prática.

Referências

*Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento.

1.Sociedade Brasileira de Dermatologia. Preenchimento. Disponível em: https://www.sbd.org.br/tratamentos/preenchimento/ Acesso em 17 mar. de 2023.

2.Weiss RA, et al. Effectiveness and Safety of Large Gel Particle Hyaluronic Acid With Lidocaine for Correction of Midface Volume Deficit or Contour Deficiency.Dermatol Surg 2016;42:699–709.

3.Philipp-Dormston WG, Wong C, Schuster B, Larsson MK, Podda M. Evaluating Perceived Naturalness of Facial Expression After Fillers to the Nasolabial Folds and Lower Face With Standardized Video and Photography. Dermatol Surg. 2018 Jun;44(6):826-832.

4.Edsman K, Nord LI, Ohrlund A, Lärkner H, Kenne AH. Gel properties of hyaluronic acid dermal fillers. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1170-9.

5.Rzany B, Cartier H, Kestemont P, Trevidic P, Sattler G, Kerrouche N, Dhuin JC, Ma YM. Full-face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1153-61.

6.Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. J Drugs Dermatol. 2012 Jan;11(1 Suppl):s5-8.

7.Ohrlund A. New method to study the balance of firmness and flexibility for HA fillers. Pôster apresentado no AMWC 2019.

8. Data on File. Message Recall Aesthetics. HSR Health. Maio 2021. *Pesquisa realizada pelo segundo ano consecutivo, 2021(n=141) e 2022 (n=150)

9. Nikolis A et al. Postmarketing study to evaluate lip enhancement, naturalness and both partner and subjectsatisfaction after treatment with HARK. Poster presented at the 22nd International master Course on Aging Science World Congress, Paris, France, Jan 30 - Feb 01, 2020.

Sobre a Galderma

A Galderma é líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência com marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele –, atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Alastin em Skincare Dermatológico; além de Benzac e Loceryl em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com.br.

FONTE Galderma