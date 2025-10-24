No comunicado à imprensa, Dia Mundial da Psoríase 2025: IFPA pede o fim do efeito dominó da psoríase, emitido em 23 de outubro de 2025 pela IFPA pela PR Newswire, somos informados pela empresa de que a citação de Frida Dunger, diretora executiva da IFPA, deve ser lida como "Também é hora de avançar para uma maior compreensão de que a psoríase não é apenas uma doença de pele", em vez de "Também é hora de avançar para uma maior compreensão de que a psoríase é apenas uma doença de pele", como originalmente emitido inadvertidamente. Segue o comunicado completo e corrigido:

Dia Mundial da Psoríase 2025: IFPA pede o fim do efeito dominó da psoríase

A IFPA pede o reconhecimento da estreita ligação entre a psoríase e a saúde mental — e ações para evitar seus efeitos devastadores.

ESTOCOLMO, 24 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Todos os anos, no dia 29 de outubro, a comunidade global marca o Dia Mundial da Psoríase, aumentando a conscientização e a solidariedade com mais de 60 milhões de pessoas que vivem com psoríase em todo o mundo. Este ano, a IFPA (Federação Internacional de Associações de Psoríase) lança uma campanha global "Stop the Domino Effect".

Dia Mundial da Psoríase 2025 - tema principal da campanha

O "Stop the Domino Effect" da IFPA está exortando os formuladores de políticas, os profissionais de saúde e o público a reconhecer a psoríase pelo que ela é: uma doença grave, sistêmica e que muda a vida, desencadeando uma reação em cadeia de condições graves de saúde — de diabetes e doenças cardiovasculares à depressão. A campanha destaca a necessidade urgente de cuidados integrados, intervenção precoce e igualdade de acesso ao tratamento em todo o mundo. A organização pede às autoridades de saúde que incluam a psoríase nas estratégias nacionais de DNT e garantam que os pacientes recebam cuidados que abordem a saúde física e mental.

A psoríase não é "apenas uma doença de pele", como tem sido mal interpretada há muito tempo. É uma condição vitalícia e imunomediada que afeta todo o corpo. O sistema imunológico do corpo desencadeia uma superprodução de células da pele, levando a placas dolorosas, inflamadas e com coceira. Mas o dano é muito mais profundo do que a superfície.

Pesquisas recentes mostram que a psoríase está intimamente ligada a outras doenças não transmissíveis (DNTs), como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. Uma em cada três pessoas com psoríase desenvolverá artrite psoriática, uma doença articular inflamatória dolorosa que pode causar danos permanentes e incapacidade.

O fardo se estende à saúde mental. As pessoas com psoríase têm duas vezes mais chances de sofrer sérios problemas psicológicos — com um risco 109% maior de desenvolver distúrbios de saúde mental em comparação com a população em geral. Um em cada dez vive com depressão diagnosticada, enquanto quase metade relata ansiedade grave. O estigma é generalizado: quatro em cada cinco pessoas dizem ter enfrentado discriminação por causa de sua doença, e uma em cada três teve que desistir de oportunidades educacionais ou de carreira como resultado.

"Devemos parar o efeito dominó da psoríase — e devemos fazê-lo agora", diz **Frida Dunger, diretora executiva da IFPA. " *É hora de reconhecer que a doença psoriática afeta severamente todas as partes da vida de uma pessoa e está intimamente ligada à saúde mental. Também é hora de avançar para uma maior compreensão de que a psoríase não é apenas uma doença de pele. Se tratarmos a psoríase precocemente, com o melhor tratamento possível e de forma holística, podemos evitar uma cascata de outras doenças graves. Os formuladores de políticas e os profissionais de saúde devem agir com urgência e ouvir os que vivem com a condição. Parar o efeito dominó da psoríase pode ajudar a melhorar radicalmente a vida de muitas pessoas e salvá-las do sofrimento evitável, - *Frida adicionou.

Neste Dia Mundial da Psoríase, a IFPA lembra ao mundo: é hora de parar com o efeito dominó.

Leia mais sobre a campanha deste ano:

https://www.ifpa-pso.com/global-actions-overview/world-psoriasis-day

Sobre a IFPA

A IFPA (Federação Internacional de Associações de Psoríase), fundada em 1971 e sediada em Estocolmo, na Suécia, é a organização global dedicada a defender todos os afetados pela doença psoriática. Os membros da IFPA incluem associações nacionais e regionais de pacientes e representam mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Por meio de coalizões globais, campanhas do Dia Mundial da Psoríase, o Fórum IFPA e a Conferência Mundial de Psoríase e Artrite Psoriásica, a IFPA está redefinindo a doença psoriásica como uma lente chave para sistemas de saúde mais fortes e inclusivos. Saiba mais: https://www.ifpa-pso.com/

