Journée mondiale du psoriasis 2025 : L'IFPA appelle à stopper l'effet domino du psoriasis

L'IFPA demande instamment que soit reconnu le lien étroit entre le psoriasis et la santé mentale, et que des mesures soient prises pour prévenir ses effets dévastateurs.

STOCKHOLM, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Chaque année, le 29 octobre, la communauté mondiale marque la Journée mondiale du psoriasis, sensibilisant et se montrant solidaire avec plus de 60 millions de personnes vivant avec la maladie psoriasique dans le monde. Cette année, l'IFPA (Fédération internationale des associations de psoriasis) lance une campagne mondiale intitulée « Stop à l'effet domino ».

Journée mondiale du psoriasis 2025 - thème principal de la campagne

La campagne « Stop à l'effet domino » de l'IFPA invite les décideurs politiques, les professionnels de la santé et le public à reconnaître le psoriasis pour ce qu'il est : une maladie grave, systémique et qui change la vie, qui déclenche une réaction en chaîne de problèmes de santé graves - du diabète aux maladies cardiovasculaires en passant par la dépression. La campagne souligne le besoin urgent de soins intégrés, d'interventions précoces et d'égalité d'accès aux traitements dans le monde entier. L'organisation appelle les autorités sanitaires à inclure le psoriasis dans les stratégies nationales de lutte contre les maladies non transmissibles et à veiller à ce que les patients reçoivent des soins portant à la fois sur la santé physique et mentale.

Le psoriasis n'est pas « une simple maladie de peau », comme on l'a longtemps cru à tort. Il s'agit d'une maladie à médiation immunitaire qui dure toute la vie et qui affecte l'ensemble de l'organisme. Le système immunitaire de l'organisme déclenche une surproduction de cellules cutanées, ce qui entraîne l'apparition de plaques douloureuses, enflammées et prurigineuses. Mais les dégâts sont bien plus profonds que la surface.

Des recherches récentes montrent que le psoriasis est étroitement lié à d'autres maladies non transmissibles (MNT) telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et le syndrome métabolique. Une personne sur trois atteinte de psoriasis développera un rhumatisme psoriasique, une maladie inflammatoire douloureuse des articulations qui peut entraîner des lésions permanentes et un handicap.

Le fardeau s'étend à la santé mentale. Les personnes atteintes de psoriasis sont deux fois plus susceptibles de souffrir de détresse psychologique grave - avec un risque 109 % plus élevé de développer des troubles mentaux par rapport à la population générale. Une personne sur dix vit avec une dépression diagnostiquée, tandis que près de la moitié d'entre elles font état d'une anxiété sévère. La stigmatisation est omniprésente : Quatre personnes sur cinq déclarent avoir été victimes de discrimination en raison de leur maladie, et une sur trois a dû renoncer à des possibilités d'éducation ou de carrière à cause de cela.

« Nous devons mettre fin à l'effet domino du psoriasis - et nous devons le faire maintenant, » déclare **Frida Dunger, directrice exécutive de l'IFPA. « Il est temps de reconnaître que la maladie psoriasique affecte gravement tous les aspects de la vie d'une personne et qu'elle est étroitement liée à la santé mentale. Il est également temps de mieux comprendre que le psoriasis n'est qu'une maladie de peau. Si nous traitons le psoriasis à un stade précoce, avec le meilleur traitement possible et de manière holistique, nous pouvons prévenir une cascade d'autres maladies graves. Les décideurs politiques et les prestataires de soins de santé doivent agir de toute urgence et écouter ceux qui vivent avec cette maladie. L'arrêt de l'effet domino du psoriasis peut contribuer à améliorer radicalement la vie de nombreuses personnes et à leur épargner des souffrances évitables, - *Frida a ajouté.

En cette journée mondiale du psoriasis, l'IFPA rappelle au monde entier : il est temps d'arrêter l'effet domino.

À propos de l'IFPA

L'IFPA (Fédération internationale des associations de psoriasis), fondée en 1971 et basée à Stockholm, en Suède, est l'organisation mondiale qui défend les intérêts de toutes les personnes touchées par la maladie psoriasique. Les membres de l'IFPA comprennent des associations de patients nationales et régionales et représentent plus de 60 millions de personnes dans le monde. Grâce à des coalitions mondiales, aux campagnes de la Journée mondiale du psoriasis, au Forum de l'IFPA et à la Conférence mondiale sur le psoriasis et l'arthrite psoriasique, l'IFPA redéfinit la maladie psoriasique comme un objectif clé pour des systèmes de santé plus forts et plus inclusifs. Pour en savoir plus : https://www.ifpa-pso.com/

