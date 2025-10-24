En el comunicado de prensa, Día Mundial de la Psoriasis 2025: IFPA llama a detener el efecto dominó de la psoriasis, publicado el 23 de octubre de 2025 por IFPA a través de PR Newswire, la empresa nos informa que la cita de Frida Dunger, directora ejecutiva de IFPA, debe decir "También es hora de avanzar hacia una mayor comprensión de que la psoriasis no es solo una enfermedad de la piel", en lugar de "También es hora de avanzar hacia una mayor comprensión de que la psoriasis es solo una enfermedad de la piel", como se emitió originalmente inadvertidamente. La versión completa y corregida es la siguiente:

Día Mundial de la Psoriasis 2025: IFPA llama a detener el efecto dominó de la psoriasis

IFPA insta a reconocer el estrecho vínculo entre la psoriasis y la salud mental, y a tomar medidas para prevenir sus devastadores efectos dominó.

ESTOCOLMO, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 29 de octubre de cada año, la comunidad mundial celebra el Día Mundial de la Psoriasis, creando conciencia y solidarizándose con más de 60 millones de personas que viven con enfermedades psoriásicas en todo el mundo. Este año, IFPA (la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis) lanza una campaña global "Stop the Domino Effect".

Día Mundial de la Psoriasis 2025 - tema principal de la campaña

El programa "Stop the Domino Effect" de la IFPA insta a los responsables políticos, a los profesionales de la salud y al público en general a reconocer la psoriasis por lo que es: una enfermedad grave, sistémica y que cambia la vida y que desencadena una reacción en cadena de afecciones graves de salud, desde la diabetes y las enfermedades cardiovasculares hasta la depresión. La campaña destaca la necesidad urgente de atención integrada, intervención temprana e igualdad de acceso al tratamiento en todo el mundo. La organización hace un llamamiento a las autoridades sanitarias para que incluyan la psoriasis en las estrategias nacionales de ENT y garanticen que los pacientes reciban atención que aborde la salud física y mental.

La psoriasis no es "solo una enfermedad de la piel", ya que se ha malinterpretado durante mucho tiempo. Es una afección de por vida, mediada por el sistema inmunitario, que afecta a todo el cuerpo. El sistema inmunitario del cuerpo desencadena una sobreproducción de células de la piel, lo que provoca placas dolorosas, inflamadas y con picazón. Pero el daño va mucho más allá de la superficie.

Investigaciones recientes muestran que la psoriasis está estrechamente relacionada con otras enfermedades no transmisibles (ENT) como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico. Una de cada tres personas con psoriasis desarrollará artritis psoriásica, una enfermedad inflamatoria dolorosa de las articulaciones que puede causar daño permanente y discapacidad.

La carga se extiende a la salud mental. Las personas con psoriasis tienen más del doble de probabilidades de experimentar angustia psicológica grave, con un riesgo 109 % mayor de desarrollar trastornos de salud mental en comparación con la población general. Uno de cada diez vive con depresión diagnosticada, mientras que casi la mitad informa de ansiedad severa. El estigma es generalizado: cuatro de cada cinco personas dicen que han sufrido discriminación debido a su enfermedad y, como resultado, una de cada tres ha tenido que renunciar a oportunidades educativas o profesionales.

"Debemos detener el efecto dominó de la enfermedad psoriásica, y debemos hacerlo ahora", dice **Frida Dunger, directora ejecutiva de IFPA. " *Es hora de reconocer que la enfermedad psoriásica afecta gravemente a todas las partes de la vida de una persona y está estrechamente relacionada con la salud mental. También es hora de avanzar hacia una mayor comprensión de que la psoriasis no es solo una enfermedad de la piel. Si tratamos la psoriasis a tiempo, con el mejor tratamiento posible y de manera holística, podemos prevenir una cascada de otras enfermedades graves. Los formuladores de políticas y los proveedores de atención médica deben actuar con urgencia y escuchar a quienes viven con la afección. Detener el efecto dominó de la psoriasis puede ayudar a mejorar radicalmente la vida de muchas personas y salvarlas de un sufrimiento evitable, - *Frida añadió.

Este Día Mundial de la Psoriasis, IFPA le recuerda al mundo: es hora de detener el efecto dominó.

Lea más sobre la campaña de este año:

https://www.ifpa-pso.com/global-actions-overview/world-psoriasis-day

Acerca de IFPA

IFPA (la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis), fundada en 1971 y con sede en Estocolmo, Suecia, es la organización mundial dedicada a defender a todas las personas afectadas por la enfermedad psoriásica. Los miembros de la IFPA incluyen asociaciones nacionales y regionales de pacientes y representan a más de 60 millones de personas en todo el mundo. A través de coaliciones mundiales, campañas del Día Mundial de la Psoriasis, el Foro de la IFPA y la Conferencia Mundial sobre Psoriasis y Artritis Psoriásica, la IFPA está redefiniendo la enfermedad psoriásica como una lente clave para sistemas de salud más fuertes e inclusivos. Más información: https://www.ifpa-pso.com/

