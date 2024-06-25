中國--瑞士企業對話會暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會瑞士推介會成功舉辦

25 6月, 2024, 10:38 CST
蘇黎世2024年6月25日 /美通社/ -- 當地時間6月19日下午，在中國貿促會會長任鴻斌率中國企業家代表團訪問瑞士期間，中國—瑞士企業對話會暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會瑞士推介會在瑞士蘇黎世舉行。中國貿促會會長任鴻斌、中國駐蘇黎世兼駐列支敦士登公國總領事陳昀、中國駐瑞士大使館公使銜參贊謝國祥、瑞士貿易與投資署全球網絡與機構關係總監斯特凡‧巴爾尼、瑞中經濟協會主席魏希霆等出席並致辭，100餘名中瑞兩國工商界人士出席推介會。
任鴻斌指出，中國具有超大規模市場、完整產業鏈體系等發展優勢。瑞士經濟高度發達，國際地位獨特，產業優勢明顯。作為創新戰略伙伴，中瑞兩國在產業鏈供應鏈合作方面優勢互補、潛力巨大。歡迎瑞士企業和機構積極參與第二屆鏈博會，共同推動中瑞供應鏈合作，攜手打造穩定暢通的全球供應鏈。
陳昀強調，首屆鏈博會的成功讓世界看到了中國擴大開放的決心，也讓各國工商界對第二屆鏈博會有了更強烈的信心和期待，希望瑞士企業用好鏈博會的平台開拓中國市場。
謝國祥指出，中瑞兩國各具產業優勢，合作空間巨大，鼓勵更多企業到訪中國，達成更多務實合作。
巴爾尼指出，瑞士貿易與投資署將推動更多瑞士企業和機構參與第二屆鏈博會，促進瑞中乃至全球經貿合作。
魏希霆談到，非常高興中國貿促會能夠舉辦鏈博會，為促進國際貿易健康有序發展提供一個高效專業的平台。
第二屆鏈博會將於2024年11月26日至30日在北京舉辦，設置先進制造鏈、智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈和供應鏈服務展區，目前已有400多家中外企業確認參展。
SOURCE 中國國際供應鏈促進博覽會
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