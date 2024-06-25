中國--瑞士企業對話會暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會瑞士推介會成功舉辦

陳昀強調，首屆鏈博會的成功讓世界看到了中國擴大開放的決心，也讓各國工商界對第二屆鏈博會有了更強烈的信心和期待，希望瑞士企業用好鏈博會的平台開拓中國市場。

謝國祥指出，中瑞兩國各具產業優勢，合作空間巨大，鼓勵更多企業到訪中國，達成更多務實合作。

巴爾尼指出，瑞士貿易與投資署將推動更多瑞士企業和機構參與第二屆鏈博會，促進瑞中乃至全球經貿合作。

魏希霆談到，非常高興中國貿促會能夠舉辦鏈博會，為促進國際貿易健康有序發展提供一個高效專業的平台。

第二屆鏈博會將於2024年11月26日至30日在北京舉辦，設置先進制造鏈、智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈和供應鏈服務展區，目前已有400多家中外企業確認參展。

SOURCE 中國國際供應鏈促進博覽會