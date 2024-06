Diebold Nixdorf lança BanCash Safe para gestão centralizada de cofres inteligentes e tesoureiros eletrônicos durante Febraban Tech 2024

Software será lançado no Brasil com funcionalidades avançadas de gerenciamento, monitoramento e segurança

SAO PAULO, 21 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para os segmentos de bancos e varejo, anuncia lançamento do software BanCash Safe, desenvolvido especialmente para a gestão centralizada de múltiplos cofres inteligentes e tesoureiros eletrônicos, com funcionalidades avançadas de gerenciamento, monitoramento e segurança para instituições financeiras. O lançamento será feito no Brasil no estande da empresa durante o Febraban Tech 2024, principal evento financeiro do país, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de junho, no Transamerica Expo Center (SP).

O lançamento do BanCash Safe representa um avanço muito importante para o setor financeiro, no qual a segurança e a eficiência operacional são essenciais. Com a crescente demanda por soluções que protejam os ativos e melhorem a produtividade, o BanCash Safe surge como uma ferramenta importante para instituições que buscam manter-se à frente em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico.

O BanCash Safe possui autenticação biométrica, encriptação de dados e controle de acesso baseado em permissões, que asseguram que apenas usuários autorizados possam interagir com a solução. Esses componentes críticos para proteção contra fraudes e acessos não autorizados elevam a segurança a um novo patamar.

Uma das principais inovações da solução é a capacidade de acompanhamento contínuo das operações, com alertas instantâneos para atividades suspeitas, assegurando uma resposta rápida e eficaz. Além disso, o software é integrado com a solução de monitoramento Vynamic View da Diebold Nixdorf, otimizando a visibilidade sobre a performance das máquinas e identificando de forma proativa possíveis falhas antes que elas se tornem críticas.

"Estamos entusiasmados em lançar o BanCash Safe no Febraban Tech 2024," diz Vicente Junqueira, Head de Software de Delivery Banking da Diebold Nixdorf no Brasil. "O software foi projetado para transformar a gestão de cofres inteligentes e tesoureiros eletrônicos, potencializando segurança enquanto proporciona aos usuários eficiência operacional, com total visibilidade em tempo real das operações. A integração com o Vynamic View oferece uma camada adicional de monitoramento, garantindo que possam operar com total confiança e tranquilidade."

Visitantes do estande da Diebold Nixdorf no Febraban Tech terão a oportunidade de conhecer de perto e explorar detalhadamente as diversas funcionalidades do BanCash Safe, podendo conferir como a tecnologia impacta de maneira positiva e única os processos desenvolvidos dentro dos bancos.

Anote em sua agenda: Diebold Nixdorf – FEBRABAN TECH 2024

25, 26 e 27 de junho – Transamerica Expo Center, São Paulo (SP)

|Estande: B49

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 23.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

FONTE Diebold Nixdorf