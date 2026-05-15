Diebold Nixdorf leva para APAS SHOW 2026 soluções de Inteligência Artificial e self-checkout para melhor eficiência e experiência de compra

Empresa reforça estratégia de expansão no varejo brasileiro em meio à digitalização do setor

SÃO PAULO, 15 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder global em transformar o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias, levará para a APAS SHOW 2026 soluções de Inteligência Artificial, terminais de self-checkout e de Ponto de Venda (PoS) voltadas mais eficiência para varejistas e melhor experiência de compra para consumidores. A participação no evento, um dos principais para o varejo supermercadista no Brasil, é um movimento estratégico da companhia para ampliar e aprofundar sua atuação no mercado brasileiro em um momento de transformação impulsionado pela digitalização e pela busca por maior eficiência operacional. A APAS SHOW será realizada de 18 a 21 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

Para além de acompanhar tendências, a empresa buscará demonstrar, na prática, como suas soluções ajudam a resolver desafios concretos do dia a dia, como filas, controle de perdas e atritos na finalização das compras.

"O setor atravessa um momento importante, em que eficiência operacional e experiência do consumidor se conectam de forma cada vez mais estratégica. Estar presente na APAS SHOW nos permite acompanhar de perto os desafios do setor para que possamos seguir contribuindo ainda mais com soluções que realmente levem melhorias para operação dos varejistas e para a jornada de compras do consumidor", afirma Elias Rogério da Silva, Vice-Presidente da Diebold Nixdorf para a América Latina.

Durante o evento, a companhia apresentará seu portfólio de soluções voltadas à transformação do varejo, com destaque para tecnologias de self-checkout e aplicações de Inteligência Artificial. Entre as inovações estão:

- Vynamic Smart Vision | Shrink Reduction: A solução ajuda varejistas a prevenir perdas nos terminais de self-checkout, identificando, em tempo real, erros operacionais conscientes ou inconscientes. Com uma câmera observando a área de digitalização de produtos e com o apoio da IA, a solução reconhece inconsistências como itens não escaneados, digitalização parcial de produtos e troca de códigos de barras, entre outros casos. Se uma operação incorreta for detectada, o cliente é informado por meio de uma mensagem na tela do self-checkout, para que possa corrigi-la. A solução também notifica funcionários sobre a operação para que possam agir caso necessário.

- Vynamic Smart Vision | Age Verification: Automatiza a verificação de idade para agilizar vendas de produtos restritos, como bebidas alcoólicas. Por meio de câmera direcionada ao comprador, um algoritmo estima a idade da pessoa em tempo real, sem armazenar qualquer informação pessoal no sistema. Assim, os consumidores comprovam sua idade de forma privada em menos de 10 segundos, reduzindo uma etapa demorada que geralmente os colaboradores da loja precisam realizar.

- Vynamic Smart Vision | Fresh Produce Recognition: Utilizando visão computacional habilitada por câmera e algoritmos treinados com milhares de imagens, a tecnologia reconhece automaticamente itens vendidos por peso ou quantidade, sem códigos de barra, como frutas, legumes e verduras. Depois que o item é colocado no scanner/balança e a função de produtos frescos é selecionada, a solução identifica o tipo de produto usando um algoritmo exclusivo de visão computacional. O item identificado é exibido na tela ou uma pequena lista de seleção é apresentada para que o comprador possa selecionar o produto correto. Além de tornar a jornada de compra mais rápida e fluida, a solução reduz erros de identificação que podem impactar as margens do varejista, garantindo maior precisão operacional e diminuindo a necessidade de intervenção de colaboradores durante o checkout.

- Scan&Go: É uma solução que integra terminal de self-checkout, sistema móvel de escaneamento de produtos e balança de pesagem de carrinho para facilitar o processo de compras. A solução permite que o cliente escaneie os produtos pelo próprio celular e finalize a compra no terminal. A balança posicionada ao lado do self-checkout confirma o peso total dos produtos escaneados, garantindo segurança e precisão. Com isso, reduz filas e proporciona uma experiência de autoatendimento fluida e amigável. Para o varejista, traz mais praticidade, controle e eficiência operacional.

- DN Series Express Check&Go: O terminal de self-checkout foi desenvolvido para se adaptar a diferentes formatos de loja, acompanhando suas necessidades e evoluções. Pode ser integrado a cestas RFID, que permitem o escaneamento simultâneo de todos os produtos, tornando a jornada mais ágil e fluida. Com suporte a pagamentos totalmente digitais, está conectado ao DN AllConnect Services for Retail, que garante até 99,8% de disponibilidade operacional com monitoramento em tempo real, suporte contínuo e resolução remota de incidentes. O equipamento também pode operar como dispositivo de informação ou checkout assistido.

- All-in-One VynaPOS: O terminal de Ponto de Venda oferece alto desempenho e eficiência, com opções de configuração e níveis escaláveis conforme a necessidade da operação. Conta com tela multitouch, que garante maior interatividade e precisão para o operador. Com integração simplificada a periféricos e recursos avançados de gerenciamento, otimiza a administração remota e acom panha a evolução dos processos no varejo. Seu design moderno e funcionalidades posicionam o sistema no centro da jornada de compras.

"Além de apresentar nossas inovações, queremos participar das discussões que estão moldando o futuro do varejo. A APAS SHOW é um importante termômetro do setor e uma oportunidade de entender como as empresas estão lidando com seus principais desafios e onde a tecnologia pode gerar mais impacto", complementa Elias.

Com a participação na APAS SHOW 2026, a Diebold Nixdorf reforça seu compromisso com a evolução do varejo, oferecendo soluções que combinam inovação e eficiência para consumidores e varejistas.

Anote em sua agenda: Diebold Nixdorf – APAS SHOW 2026

Data: 18 a 21 de maio

Local: Expo Center Norte, Rua José Bernardo Pinto 333 - São Paulo (SP)

Estande: 565 A – Pavilhão Verde

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Como parceira da maioria das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

FONTE Diebold Nixdorf